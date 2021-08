La cinta de correr Peloton Tread está lista, pero todavía no Tread Plus

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peloton retiró sus máquinas de correr Tread Plus y Tread a principios de este año en mayo luego de algunos incidentes de seguridad, pero la compañía ahora está lista para abordar estos problemas en la Tread más nueva y más barata.

La compañía estadounidense ha comenzado a ofrecer a los propietarios de Tread la opción de reparar su caminadora a partir de este mes. La solución requiere que un técnico capacitado por Peloton venga a su hogar para instalar una reparación verificada de forma independiente que haya sido aprobada por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo en los EE. UU.

Se dice que la reparación "asegura que la consola con pantalla táctil permanezca fijada de forma segura a la banda de rodadura en todo momento". Los propietarios de Tread pueden programar la visita de servicio gratuita y la reparación gratuita revisando su correo electrónico para obtener detalles sobre la programación o comunicándose con el soporte de Peloton.

Se dice que hay poco más de mil unidades de Peloton Tread afectadas, mientras que Tread Plus tiene 125,000 unidades impactadas. Actualmente no hay información sobre Tread Plus y cuándo se podría ofrecer una solución para la máquina más antigua y cara, que estuvo involucrada en al menos una muerte, aunque el CEO de Peloton, John Foley,dijo a los inversionistas en una llamada que "podría tomar meses "para volver al mercado.

Foley también dijo que Peloton necesitaba ser "líder en seguridad en la industria" y afirmó que las unidades reparadas serían "una de las más seguras, si no la más segura, cintas de correr del mundo".

Puede leer más sobre Peloton y lo que ofrece la compañía en nuestra función separada.