Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus está a punto de lanzar su primer rastreador de actividad física, probablemente denominado OnePlus Band y, si la información de un filtrador conocido es precisa, podría lanzarse la próxima semana.

El 11 de enero es la fecha para escribir en sus diarios según Ishan Agarwal, quien tuiteó la fecha de lanzamiento junto con algunas especificaciones previamente desconocidas.

Exclusivo: OnePlus Band se lanzará el 11 de enero en India



-Monitoreo 24/7 de frecuencia cardíaca + saturación de sangre SpO2

-Seguimiento del sueño

Pantalla AMOLED táctil de 1,1 "

-14 días de batería

-IP68

-13 modos de ejercicio



-Alrededor de INR 2499



¿Qué piensas? #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 de enero de 2021

Al igual que con cualquier rastreador de ejercicios moderno , obtienes monitoreo de la frecuencia cardíaca durante el día, seguimiento del sueño por la noche y una batería de larga duración (14 días para ser precisos).

Además de eso, Agarwal afirma que también veremos el seguimiento de la saturación de oxígeno en la sangre de SpO2 y 13 modos de actividad diferentes para rastrear entrenamientos / actividades específicas.

Se dice que presenta una pantalla táctil AMOLED de 1.1 pulgadas en la parte frontal y, mirando los avances de OnePlus, es el panel vertical rectangular habitual que se encuentra dentro de una banda delgada.

Por supuesto, una banda de fitness no sirve si no puede sobrevivir en climas húmedos o no puede hacer frente a sus entrenamientos más sudorosos, por lo que no es de extrañar que también se espere resistencia al agua y al polvo IP68.

Cada mañana, cuando nos despertamos, pasamos por alto casi un tercio del día que pasamos durmiendo.



Pero es el sueño lo que nos arma para afrontar nuevos retos cada día, para #NeverSettle



El seguimiento de la calidad de su sueño es importante. ¿Cómo? Te tenemos cubierto.



Reciba notificaciones: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL - OnePlus India (@OnePlus_IN) 4 de enero de 2021

La única otra cosa que vale la pena señalar en este momento es que parece que la banda se está orientando hacia el mercado indio.

Agarwal menciona la fecha de lanzamiento en India en su tweet, mientras que el Twitter indio de OnePlus ha sido el más activo en la promoción de su inminente lanzamiento.

Escrito por Cam Bunton.