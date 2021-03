Garmin Rally es un conjunto completo de nuevos pedales de medidor de potencia para ciclistas de carretera y todoterreno.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El ciclismo ha experimentado un gran auge durante el último año, por lo que no podemos evitar sentir que el momento del lanzamiento del nuevo pedal del medidor de potencia de Garmin no podría ser mejor. Presentamos Rally, esta es una familia completamente nueva de pedales que admiten medidas de uno o dos lados, tacos Shimano o Look y bicicletas de carretera y todoterreno.

La gama existente de pedales Vector de Garmin ha sido popular entre los ciclistas, pero en los modelos anteriores tiene dos opciones: el Vector 3 que ofrece una configuración dual, o el Vector 3S que ofrece medición de un solo lado, para ciclistas de carretera, con tacos Garmin o Look.

La familia Rally te ofrece muchas más opciones.

En primer lugar, el RK100 y el RK200 continúan desde el Vector 3, apoyando los tacos Look Keo como lo hacían antes. El RK100 es el modelo de una cara, mientras que el RK200 es el modelo de doble cara para los datos más precisos.

El RS100 y RS200 son compatibles con los tacos Shimano SPD-SL y nuevamente vienen en modelos de uno o dos lados para ciclistas de carretera.

Finalmente, el XC100 y el XC200 son para medir la potencia todoterreno y son compatibles con los tacos Shimano SPD y llevan a Garmin a un nuevo segmento del mercado.

La ventaja de las mediciones de doble cara es que puede obtener datos para cualquier pierna, lo que le ayuda a realizar ajustes para aprovechar al máximo su viaje. También registrarán el tiempo que pasaron fuera de la silla y sentados.

Los modelos Rally RK100, RS100 y XC100 (los modelos de un solo lado) son más asequibles como punto de entrada para la medición de potencia en la bicicleta, pero Garmin dice que puede actualizar a un sistema de detección dual en el futuro, compre los pedales de actualización para hacer un par.

Los pedales serán ampliamente compatibles con computadoras y aplicaciones para bicicletas compatibles, como Zwift paraentrenadores de interior .

Los pedales le darán 120 horas de duración de la batería, y el eje está diseñado para que pueda intercambiarse entre diferentes cuerpos de pedal Rally. Eso significa que no tiene que comprar un juego completo de pedales, solo tiene que comprar un juego y luego el kit de cuerpo de pedal para el otro tipo que desee.

Hay hilos de metal y un nuevo contacto de batería para aumentar la confiabilidad dentro de los pedales.

Los precios, como es el caso de los medidores de potencia, siguen siendo altos, y los modelos de detección dual oscilan entre £ 969.99 y £ 1059.99. Los modelos de detección única cuestan entre £ 569.99 y £ 619.99.

Un pedal de actualización (para pasar de simple a doble) cuesta entre £ 489.99 y £ 529.99, mientras que los kits de conversión cuestan entre £ 179.99 y £ 219.99.

