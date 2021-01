Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Garmin Pay es similar a Fitbit Pay , Apple Pay , Google Pay y Samsung Pay . Es un sistema de pago móvil que funciona con lectores de pago sin contacto para que pueda pagar en una tienda, directamente desde su muñeca, sin necesidad de su billetera o teléfono.

Por ejemplo, con Garmin Pay, puedes salir a correr, detenerte a comprar una botella de agua y pagar solo con tu dispositivo Garmin.

Esto es lo que necesita saber sobre Garmin Pay, incluidos los dispositivos que lo ofrecen y cómo funciona.

Garmin Pay funciona igual que los sistemas de pago sin contacto de la competencia. Con un reloj Garmin compatible, puedes pagar cosas colocando tu muñeca cerca de un lector de tarjetas sin contacto, eso es todo. No hay necesidad de buscar a tientas su teléfono, billetera, tarjetas o efectivo.

Configurar Garmin Pay es fácil. Todo lo que tiene que hacer es ir a la aplicación móvil Garmin Connect en su teléfono inteligente, luego tocar la sección Dispositivos Garmin (ubicada en la pestaña Más, justo encima del menú Configuración) y elegir su dispositivo compatible, por ejemplo, Vivoactive 3 o Forerunner 645 Desde allí, seleccione Garmin Pay.

Si no está seguro de si Garmin Pay funciona con su dispositivo, tarjeta o banco, toque el enlace de ayuda azul en la parte inferior de la siguiente pantalla.

Cuando esté listo, toque Crear su billetera. Luego se le pedirá que cree un código de acceso de cuatro dígitos para mantener segura la billetera virtual de su reloj. Luego, agrega tu tarjeta MasterCard o Visa, que es lo que usará Garmin Pay para realizar tus compras. Primero, seleccione el tipo de tarjeta, luego ingrese manualmente los datos de su tarjeta o escanéelo usando la cámara de su teléfono, pero asegúrese de ingresar el código de verificación que recibió por SMS.

Una vez que se complete el proceso de verificación y tokenización, la tarjeta se agregará a su billetera. Puede ver la tarjeta tocando Garmin Pay y luego Administrar su billetera. Verá opciones para suspender o eliminar temporalmente una tarjeta de su billetera en cualquier momento.

Garmin Pay funciona con "muchas tarjetas de crédito y débito de los principales bancos", así como con "muchas de las principales tarjetas de crédito y débito, incluidas Visa y MasterCard". Ahora, aquí está la cuestión: aunque las tarjetas de MasterCard y Visa son compatibles, no podrá usarlas a menos que su banco sea compatible. Si no es así, no puede conectar su tarjeta.

Tanto Apple Pay como Google Pay tardaron un tiempo en incorporar a los bancos a sus respectivas tecnologías de pago móvil, por lo que su banco tardará un tiempo en ser compatible.

Santander es el primer banco importante del Reino Unido que admite pagos sin contacto de Garmin Pay. Tanto los clientes personales como los comerciales con tarjetas de crédito y débito pueden aprovechar el soporte.

Garmin Pay funciona en cualquier lugar que acepte pagos sin contacto, lo que incluye más de un millón de tiendas. Simplemente busque elsímbolo de pagos sin contacto cerca de los lectores de tarjetas durante el pago.

Si bien es posible que las tiendas no tengan un logotipo específico aceptado por Garmin Pay en su ventana junto con Apple Pay y Google Pay, si ve un símbolo de pago sin contacto, debería poder usar su dispositivo Garmin para pagar.

Las siguientes tiendas de EE. UU. Y el Reino Unido se encuentran entre las grandes cantidades que aceptan pagos sin contacto y funcionan con Apple Pay y Google Pay:

Starbucks, Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, Boots, Bills, Dune, Waitrose, M&S, Wagamama, Nandos, Liberty y Lidl

En tu reloj, mantén presionado el botón de acción para que aparezca el menú de controles de navegación. Luego, toque el ícono de billetera virtual e ingrese su código de acceso de cuatro dígitos. Se le pedirá que ingrese su contraseña cada 24 horas o cada vez que vuelva a ponerse el reloj después de quitárselo. Una vez que la billetera esté abierta, la última tarjeta que usó aparecerá automáticamente, pero siempre puede cambiar a una tarjeta diferente.

Para cambiar, simplemente deslice el dedo hacia abajo en la pantalla a la siguiente. Una vez que haya elegido una tarjeta, su reloj le pedirá que sostenga su muñeca cerca de un lector de tarjetas sin contacto. El borde exterior de la esfera del reloj se iluminará en verde después de unos momentos para indicar que la compra se completó, y luego volverá a la esfera del reloj predeterminada una vez realizada. Y eso es.

Nota: Tres intentos incorrectos de ingresar su contraseña bloquearán su billetera virtual en el reloj. Tendrá que ir a la aplicación Garmin Connect Mobile en su teléfono inteligente para establecer una nueva contraseña. (Deberá volver a ingresar su contraseña anterior en este momento. Si no la recuerda, Garmin eliminará toda su billetera virtual para protegerlo. Si esto ocurre, repita los pasos de configuración anteriores).

Garmin Pay está disponible en 53 de sus dispositivos actuales, así como en algunos más antiguos. Puede ver la lista completa en el sitio web de Garmin , pero a continuación se muestra un resumen de algunos de los dispositivos compatibles.

Garmin Vivoactive - 4, 4s, 3, 3 Música

Garmin Forerunner - 645, 645 Music, 745, 945

Garmin Fenix 5 Plus - X y S

Garmin Fenix 6 : Pro Solar, Solar, Pro, Sapphire, S Pro Solar, S Pro, S Sapphire, S, X Pro, X Sapphire, X Pro Solar

Garmin Venu - Venu Sq, Venu Sq Music,

Garmin D2 Delta

Serie Garmin Legacy

Garmin Vivomove: lujo, estilo

Aparte del código de acceso que creó durante la configuración, no necesitará ninguna otra autenticación, como un escaneo de huellas digitales, pero es posible que no pueda realizar pagos grandes. En el Reino Unido, las transacciones de pago sin contacto a menudo se limitan a £ 45, mientras que algunos bancos estadounidenses las limitan a $ 50.

Escrito por Maggie Tillman y Elyse Betters. Edición por Britta O'Boyle.