Fitbit promete solucionar los problemas de desconexión del Charge 5

(Pocket-lint) - La Fitbit Charge 5 es la pulsera de fitness más avanzada de la compañía, que ofrece un montón de características en un perfil delgado y elegante. Sin embargo, en los foros de soporte de Fitbit se ha informado de que algunos usuarios han tenido problemas de conexión.

Según los hilos, parece que algunos usuarios han visto cómo su Fitbit Charge 5 se desconecta de su teléfono de forma inesperada, lo que hace que el rastreador deje de sincronizar los datos vivos e históricos con la aplicación de Fitbit. Además, el reinicio y otros métodos no parecen resolver el problema.

Aunque no parece haber ninguna versión de firmware o modelo de Charge 5 en particular que esté causando el problema de desconexión, Fitbit ha dicho que está trabajando en ello.

Un moderador del foro de Fitbit respondió a un hilo el 20 de junio, descubierto por 9to5Google, diciendo que el equipo de Fitbit está "trabajando para llevar una solución a todos nuestros miembros afectados".

Por el momento no hay un plazo para la aparición de la solución, y no está claro cuántos usuarios están actualmente afectados, aunque es de esperar que no se convierta en un problema mayor en las próximas semanas o meses.

Nuestra Fitbit Charge 5 no está afectada por el momento, aunque si tienes problemas, te recomendamos que te pongas en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Fitbit si ya has intentado reiniciar tu dispositivo o alguno de los otros métodos de solución de problemas recomendados.

Escrito por Britta O'Boyle.