(Pocket-lint) - Ha surgido un descuento significativo para el Fitbit Versa 2 justo antes del Black Friday , ya que el reloj inteligente cae a su precio más bajo como un Lightning Deal a través de Amazon.

El segundo Versa de Fitbit está disponible actualmente por $ 129.99 , reducido de $ 199.99, pero los sabrosos ahorros solo estarán disponibles por un tiempo limitado. Los ahorros de Lightning Deal en Amazon dependen de la cantidad de acciones disponibles a ese precio y, una vez que se haya reclamado todo, el trato se termina.

Esperamos que la oferta de Versa 2 también sea extremadamente popular. Con una parte considerable de eso ya vendido al momento de escribir este artículo, es probable que tenga que actuar en las próximas horas si desea el reloj inteligente Fitbit con un descuento de $ 70.

Sin embargo, ¿qué obtienes exactamente con este reloj?

Bueno, el Versa mejora todo lo que ofrecía el Versa original, con un bisel de círculo cuadrado más refinado, una pantalla AMOLED siempre encendida y Alexa incorporada.

Y aunque ahora ha sido reemplazado por el Versa 3, la única diferencia importante es la adición del GPS incorporado. Si no está demasiado interesado en que se rastree la ubicación de su actividad, aún obtiene la misma experiencia, todo respaldado por la excelente aplicación Fitbit.

Dado que las ofertas de Lightning Deal tienen un límite de tiempo, es poco probable que veamos un golpe de venta similar antes de que aterrice oficialmente el Black Friday. Incluso entonces, nos sorprendería que cayera aún más por debajo de la marca de $ 129,99. En resumen, no pienses demasiado en esto. Si has echado el ojo al Versa 2, no hay mejor momento para saltar.

Escrito por Conor Allison.