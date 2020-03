Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Fitbit Premium es un servicio de membresía pagado que utiliza sus datos de Fitbit para brindar orientación y asesoramiento personalizados y prácticos para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de salud y estado físico.

El servicio de suscripción Premium es una extensión de la plataforma Fitbit existente y está diseñado para usuarios de Fitbit que desean aprovechar más su experiencia o encontrar más motivación para realizar cambios en su salud.

Con Fitbit ampliando su prueba gratuita a 90 días en respuesta a los bloqueos de coronavirus, aquí está todo lo que necesita saber sobre el servicio.

Fitbit Premium ofrece varios beneficios adicionales en comparación con la experiencia estándar de Fitbit, que incluye orientación del sueño, programas guiados, entrenamientos dinámicos, conocimientos avanzados, desafíos, informes de salud y asesoramiento sobre salud.

Sleep Guidance con Fitbit Premium incluye dos programas de sueño guiados llamados Get More Zzzs and Habits for Restful Sleep, un desglose de Sleep Score y mediaciones de sueño que incluyen una selección de herramientas de relajación de audio de 15 minutos a 45 minutos para ayudarlo a relajarse y quedarse dormido . Los usuarios también recibirán información sobre cómo la actividad y el sueño se afectan entre sí.

Los usuarios estándar de Fitbit aún tienen acceso a su Sleep Score, pero no podrán ver tantos detalles, como lo que hace su ritmo cardíaco mientras duerme, por ejemplo.

Los programas guiados con Fitbit Premium permiten a los usuarios ver orientación diaria y contenido adaptado a ellos. Hay programas de actividad, nutrición y sueño disponibles, y se agregará continuamente contenido nuevo.

En el lanzamiento, habrá nueve Programas Guiados disponibles para los usuarios de Fitbit Premium. Estos incluyen: Introducción a los hábitos saludables, obtener más zzz, hábitos para un sueño reparador, mantenerse activo, correr principiante, correr, entrenar, comprender las calorías, patear su hábito de azúcar y patear su hábito de sal.

Fitbit dice que los programas incluyen entrenamiento práctico, consejos y trucos diarios, planes de entrenamiento estructurados, herramientas de relajación, sugerencias de recetas y contenido educativo.

Fitbit Coach se ha incorporado a Fitbit Premium, bajo una nueva etiqueta de Entrenamientos dinámicos. Los usuarios premium podrán acceder a cientos de entrenamientos de video y audio de Fitbit Coach, así como a entrenamientos personalizados para ellos.

Entrenamientos disponibles como parte del servicio Premium incluyen ciclismo, peso corporal, elíptica, caminar, correr, ejercicios de escaleras, estiramientos, cuerpo total y remo. Los entrenamientos están personalizados para cada usuario en función de sus objetivos y comentarios. Cuantos más comentarios proporcione un usuario, más inteligentes serán los entrenamientos con sesiones nuevas y relevantes adaptadas y recomendadas para ellos.

Los usuarios de Fitbit Premium obtienen información más avanzada en comparación con los de la experiencia estándar de Fitbit. En lugar de una visión del sueño que refleja los usuarios promedio de Fitbit, por ejemplo, los suscriptores Premium obtendrán información personalizada que refleje su sueño o actividad específica.

Advanced Insights también conectará sus pasos, minutos activos, frecuencia cardíaca, sueño y bienestar, y le ofrecerá formas de mejorar.

Si bien los usuarios estándar de Fitbit tienen acceso a los desafíos de Fitbit, los usuarios Premium recibirán algunos desafíos adicionales, incluido un desafío All For One que, según Fitbit, es ideal para las familias.

También hay una opción de Desafío personalizado en el paquete Premium, que permite a los usuarios elegir su métrica (Pasos, Calorías, Distancia o Minutos activos) y competir contra un amigo por una duración establecida, un poco similar a los Desafíos de Apple Watch .

Otros desafíos para usuarios Premium incluyen un desafío Get Fit Bingo que se adapta a usted y a su actividad. Cada usuario de Fitbit Premium tendrá una tarjeta de Bingo diferente, por ejemplo.

Los usuarios de Fitbit Premium recibirán informes de salud y bienestar dentro del paquete de suscripción que podrán compartir con su médico, entrenador personal o nutricionista.

Los informes de bienestar se han diseñado en conjunto con los médicos y son parte del objetivo de Fitbit para ayudar a los usuarios a obtener una atención más personalizada, así como ayudar a los usuarios con enfermedades crónicas como la diabetes a controlar sus afecciones.

Health Coaching es el beneficio final del servicio Fitbit Premium. La idea es que los suscriptores Premium tengan acceso a entrenadores certificados de salud y bienestar para ayudarlos a alcanzar un objetivo específico.

La función Health Coaching está diseñada para la pérdida de peso y el control de la diabetes, así como orientación individual, respuestas de expertos y estímulo.

Fitbit Premium cuesta $ 9.99 / mes en los EE. UU., O $ 79.99 al año.

En el Reino Unido, Fitbit Premium cuesta £ 7.99 / mes o £ 79.99 al año.

Premium estará disponible para cualquier usuario de Fitbit a través de la compra en la aplicación.

Sí, y Fitbit ha anunciado que ahora hay una prueba gratuita de 90 días del servicio para que las personas estén activas en el bloqueo del coronavirus. La prueba gratuita habitual es por 7 días.