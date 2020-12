Consejos y trucos de Fitbit: obtén más de tus rastreadores Inspire, Charge, Versa y Sense

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fitbit trae una de las mejores plataformas de fitness que existen cuando se trata de presentar cuánto o qué poco te mueves en un formato fácil de entender. No solo entrega los datos, sino que lo hace de una manera simple y fácil de usar para que no se vea abrumado por demasiados detalles.

La aplicación de Fitbit es completa y, si bien las características básicas que ofrece pueden ser obvias, algunas de las mejores funciones de Fitbit son un poco más difíciles de encontrar. Esta función destaca todos los consejos y trucos de la aplicación de Fitbit para ayudarte a sacar el máximo partido a tu monitor de actividad física , con consejos específicos del dispositivo en la parte inferior.

Toque Editar en la parte superior derecha de la pantalla de la pestaña Hoy> Toque el círculo con la X a la derecha de las métricas que no desea que aparezcan> Toque Listo en la esquina superior derecha.

Toque Editar en la parte superior derecha de la pantalla de la pestaña Hoy> Arrastre los mosaicos métricos en el orden en que los desea> Toque Listo en la esquina superior derecha.

Cinco métricas encajarán en la sección superior de la pestaña Fitbit Today y tienes la opción de Pasos, Pisos, Distancia, Calorías quemadas y Minutos activos. Para cambiar las métricas que aparecen, deberá desmarcar las que no desea mostrar. Sin embargo, no puedes intercambiar métricas.

Toque las flechas en la sección principal de la pestaña Hoy, debajo del logotipo de Fitbit en la parte superior. La información que vea allí será la que estará disponible para cada día que regrese.

Toque el + a la derecha de la métrica que desea agregar.

Toque el + a la derecha de la pestaña Ejercicio. Asegúrese de que la pestaña Track en la parte superior esté seleccionada> Elija Correr, Caminar o Caminar> Presione Iniciar en la parte inferior de la pantalla. La aplicación de Fitbit utilizará el GPS de su teléfono para realizar un seguimiento de su carrera, caminata o caminata.

Toque el + a la derecha de la pestaña Ejercicio. Seleccione el menú Cues> Establezca cuáles desea escuchar, si desea escucharlos, a qué frecuencia le gustaría escucharlos y a qué volumen.

Toque el + a la derecha de la pestaña Ejercicio. Toque el menú Control de música. Desde aquí puede activar o desactivar la reproducción aleatoria y seleccionar la música que desea reproducir con opciones que incluyen Última reproducción, Toda la música y Reproducida recientemente.

Seleccione la métrica sobre la que desea ver más información en la pestaña Hoy, como los pasos. Esto mostrará un resumen en formato de lista de todo su historial por día de esa métrica en particular.

El gráfico en la parte superior preestablece un resumen semanal, pero un toque adicional en cualquiera de los días enumerados le dará un resumen por horas para ese día en un gráfico. También puede mantener presionada una hora en particular para ver la información en formato numérico para intervalos de 15 minutos.

Toque la sección Ejercicio y verá un desglose de todos los ejercicios que ha realizado, desde caminar hasta entrenamientos elípticos.

Para cambiar un ejercicio que se ha categorizado incorrectamente en Fitbit, toque la sección Ejercicio en Hoy> Toque el ejercicio que desea cambiar> Clasificar ejercicio en la parte superior de la pantalla> Seleccione la categoría correcta.

Toque el ícono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de actividad> Alarmas silenciosas> Establecer nueva alarma.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de actividad> Notificaciones> Active o desactive las aplicaciones y notificaciones según sus preferencias. Dependerá del dispositivo que tenga las opciones que aparecen aquí, si las hay.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de actividad. Verá cuándo se sincronizó por última vez, así como en qué versión de software y nivel de batería se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Fitbit ofrece la opción de cinco objetivos principales: pasos, distancia, calorías quemadas, minutos de la zona activa y pisos subidos. Para elegir el que desea concentrarse, toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de Fitbit> Desplácese hacia abajo hasta Objetivo principal.

Tenga en cuenta que los pisos subidos solo serán una opción en los rastreadores Fitbit con altímetro.

Para forzar la sincronización de su rastreador de actividad de Fitbit, haga clic en la pestaña Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de actividad> Desplácese hacia abajo hasta que vea Sincronizar ahora. También verá All-Day Sync encima, que si lo enciende garantiza que su Fitbit se sincronice automáticamente.

Si todavía tiene dificultades para sincronizar su Fitbit, intente encender y apagar Bluetooth en su teléfono inteligente, y puede intentar cerrar la aplicación Fitbit y volver a abrirla también.

Para asegurarse de realizar 250 pasos cada hora entre determinados momentos del día, haga clic en el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su rastreador de actividad> Desplácese hacia abajo hasta Recordatorios para moverse. Desde aquí, establezca una hora de inicio, una hora de finalización y los días en los que desea recibir los recordatorios.

Puede elegir entre cinco y 14 horas consecutivas en un día.

La mayoría de los rastreadores de Fitbit controlan automáticamente el sueño si los usas para dormir. Para ver los datos recopilados, desplácese hacia abajo hasta la sección de suspensión en la pestaña Hoy.

Al igual que las otras métricas, verá un historial si toca la sección de sueño y un toque adicional en un día en particular mostrará un gráfico de sueño, así como su Puntuación de sueño con más información. También puede deslizar el dedo por el gráfico superior para ver otras estadísticas.

Toque la sección de suspensión dentro de la pestaña Hoy> Toque el engranaje de configuración en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, puede cambiar su objetivo de tiempo de sueño, así como establecer un recordatorio para dormir y un horario de sueño objetivo. También puede elegir si desea recibir información sobre el sueño o no.

Toque el + a la derecha de la sección de sueño en la pestaña Hoy> Toque Agregar registro de sueño o Comenzar a dormir ahora.

Haga clic en la sección de sueño en la pestaña Hoy> Toque el registro de sueño que desea eliminar> Toque los tres puntos en la esquina superior derecha> Eliminar registro de sueño.

Haga clic en la sección de seguimiento de la salud femenina en la pestaña Hoy> Toque y mantenga presionada la fecha respectiva en la que desea registrar su período de inicio o finalización> Arrastre la barra rosa para presentar la duración de su período.

Puede agregar varios sistemas al elemento de seguimiento de la salud femenina de la aplicación de Fitbit, como dolores de cabeza, calambres, fluidos, intensidad del flujo y sexo. Para registrar un síntoma, haga clic en la sección de seguimiento de la salud femenina en la pestaña Hoy> Toque el + en la parte inferior derecha donde dice Detalles del registro> Haga clic en el síntoma que desea registrar> Toque Guardar en el esquina superior derecha.

Haga clic en la sección de seguimiento de la salud femenina en la pestaña Hoy> Toque el engranaje de configuración en la esquina superior derecha> Agregue la duración del período y la duración del ciclo.

Haga clic en la sección de seguimiento de la salud femenina en la pestaña Hoy> Toque en la pestaña Tendencias en la parte superior> Vea un desglose de la duración promedio de su período, la ovulación promedio estimada y la duración promedio del ciclo. También podrá ver los ciclos que ha registrado.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Haga clic en su nombre. Desde aquí, puede cambiar la imagen de perfil y la imagen de portada tocando el icono de la cámara rosa en cualquiera de ellas.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Haga clic en su nombre> Toque en Personal. Desde aquí puede cambiar su nombre para mostrar, fecha de nacimiento, altura y peso, así como agregar una ubicación y agregar una sección sobre usted.

Haga clic en el ícono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Desplácese hacia abajo hasta Social & Sharing> Privacidad. Desde aquí, puede cerrar qué información personal está disponible para sus amigos de Fitbit o disponible públicamente.

También podrá cambiar la configuración de privacidad de varios gráficos de 30 días, incluida la ingesta de calorías, el gráfico de sueño, el gráfico de pasos y distancia y el gráfico de peso.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su nombre> Toque Insignias y trofeos. Al hacer clic en cada insignia, se mostrará cuándo la ganó por última vez y le permitirá compartirla.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Toque su nombre> Toque Insignias y trofeos> Seleccione Colección de insignias o Colección de trofeos. Al tocar cualquiera de ellos, se mostrarán todos sus logros y, nuevamente, puede hacer clic en cada uno para ver cuándo lo ganó y compartirlo.

Asegúrese de que la información de su perfil sea precisa y de que la aplicación sepa en qué muñeca está usando su Fitbit. Toque el ícono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Haga clic en su rastreador de actividad> Seleccione en qué muñeca está usando su rastreador: Dominante o No dominante.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Actividad diaria> Cambie su objetivo de pasos, objetivo de distancia, objetivo de calorías quemadas, objetivo de minutos activos, objetivo de pisos subidos y objetivo de actividad por horas. Nuevamente, como mencionamos anteriormente, los pisos subidos solo estarán disponibles en dispositivos con altímetro.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Ejercicio> Elija la cantidad de días a la semana que desea hacer ejercicio.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Dormir> Elija un objetivo de "Tiempo dormido" y "Horario de sueño". También se puede acceder a esto a través de la sección de suspensión de la pestaña Hoy, como mencionamos anteriormente.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Nutrición y peso> Seleccione su objetivo general, como perder peso o mantener el peso, así como su peso objetivo, fecha de inicio y peso inicial.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Nutrición y peso> Desplácese hacia abajo hasta Porcentaje de grasa corporal objetivo> Elija su objetivo. Fitbit te ofrece una indicación de cuál sería un rango normal en función de tu género, pero puedes elegir lo que quieras.

Haga clic en el icono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Nutrición y peso> Toque los tres puntos en la esquina superior derecha> Elija eliminar el objetivo de peso o el objetivo de grasa corporal, o ambos.

No todos los rastreadores de Fitbit tienen monitores de frecuencia cardíaca, pero para los que los tienen, es posible configurar una zona personalizada. Haga clic en el ícono Cuenta en la esquina superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Configuración del corazón> Toque en Zonas de frecuencia cardíaca> Alternar en la Zona personalizada> Establecer un límite superior y un límite inferior.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Configuración de la aplicación> Unidades> Elija entre centímetros y kilómetros o pies y millas, kilogramos, libras o piedras, onzas o mililitros y metros o yardas para nadar. Vale la pena señalar que solo los rastreadores Flex 2, Inspire, Charge 3 y 4, Versa, Ionic y Sense son a prueba de natación.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Actividad y bienestar> Sueño> Seleccione Sensibilidad al sueño> Elija entre normal y sensible.

Toque el ícono de Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Configuración de la aplicación> Toque Comenzar semana en> Elija entre domingo o lunes.

Hay varias aplicaciones que se vincularán a Fitbit, incluidas MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun y RunKeeper. Para conocer todas las aplicaciones compatibles, toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Aplicaciones de terceros> Aplicaciones compatibles. Lo llevará a la página del sitio web de Fitbit que los enumera todos.

Para administrar las aplicaciones de terceros a las que ha otorgado acceso, toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Aplicaciones de terceros> Administrar aplicaciones de terceros.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Configuración de la cuenta> Cambiar correo electrónico o contraseña.

Toque el icono Cuenta en la parte superior izquierda de la pestaña Hoy> Configuración de la cuenta> Dispositivos autorizados> Haga clic en el dispositivo para el que desea revocar el acceso.

Para un poco más de motivación, toque la pestaña Descubrir en la parte inferior de la pantalla de su aplicación> Seleccione Desafíos y aventuras> Elija uno de los desafíos que desea enfrentar. Si tienes la suscripción de Fitbit Premium , aparecerán más desafíos y aventuras.

Para aquellos que buscan un desafío más difícil, diríjase a la pestaña Descubrir> Seleccione Desafíos y aventuras> Elija entre Carreras de aventuras, que le permite competir virtualmente contra sus amigos de Fitbit o Aventuras en solitario que lo ve desafiarse a sí mismo.

Dirígete a la pestaña Comunidad en la parte inferior de la pantalla de la aplicación> Haz clic en la pestaña Amigos en la parte superior de la pantalla> Haz clic en Agregar amigos en la parte inferior o en el ícono en la esquina superior derecha> Busca entre tus contactos, Facebook y correo electrónico. Para agregar un amigo, toque el botón Agregar a la derecha una vez que lo haya encontrado.

Abra la pestaña Comunidad> Haga clic en la pestaña de amigos en la parte superior de la pantalla> Haga clic en el amigo al que desea enviar un mensaje, animar o burlarse> Seleccione lo que desea hacer. También podrá ver sus mejores insignias y un clic en cada insignia le mostrará cuántas veces la han ganado y cuándo se logró.

Para ver la tabla de clasificación de pasos, dirígete a la pestaña Comunidad en la parte inferior de tu pantalla> Haz clic en la pestaña Amigos en la parte superior y verás cómo te está yendo en comparación con tus amigos. Es una tabla de clasificación rodante, por lo que no se aflojará o se dirigirá al final.

Para ver todos los mensajes de sus amigos de Fitbit, diríjase al icono de la bandeja en la parte superior derecha de la pestaña Hoy> Toque los mensajes en la barra superior.

Para ver todas tus notificaciones de Fitbit, dirígete al icono de la bandeja en la parte superior derecha de la pestaña Hoy> Toca notificaciones en la barra superior.

Toque el botón a la izquierda de la pantalla y deslice el dedo de izquierda a derecha para acceder a la configuración rápida de Fitbit Sense.

Toque el botón a la izquierda de la pantalla y deslice el dedo de derecha a izquierda por la pantalla. Toque EDA Scan y siga las instrucciones.

Toque el botón a la izquierda de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a las notificaciones. Desliza el dedo de derecha a izquierda en una notificación para borrarla.

Presione dos veces el botón a la izquierda de la pantalla. Verá el icono de Alexa aquí de forma predeterminada, aunque puede cambiarlo para que sea el Asistente de Google.

Presione dos veces el botón a la izquierda de la pantalla. Verás el símbolo musical aquí.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla y deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla y deslice el dedo de derecha a izquierda en la pantalla. Luego, deberá deslizar el dedo hasta que vea la aplicación ECG.

Mantén presionado el botón lateral del Versa 2 para iniciar Alexa. Luego puede emitir su comando de voz. También es posible iniciar Alexa con un deslizamiento hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Versa 2, pero debe cambiar esto en la configuración del Versa 2, ya que la configuración predeterminada es que Alexa se inicie presionando y manteniendo presionado el botón lateral.

Desliza el dedo de derecha a izquierda en la pantalla de inicio de Versa 2 hasta llegar a la página con el ícono de configuración. Desplácese hacia abajo hasta llegar al botón izquierdo. Toque para cambiar de Alexa a Fitbit Pay y viceversa.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Versa 2 y toque el ícono de configuración rápida, que es el ícono a la derecha de los tres que aparecen en la parte superior de las notificaciones. Toque la media luna para activar o desactivar el modo de suspensión.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Versa 2 y toque el ícono de configuración rápida, que es el ícono a la derecha de los tres que aparecen en la parte superior de las notificaciones. Toque el icono del reloj a la izquierda para activar o desactivar la función Always On Display.

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. También puede administrar algunas opciones de notificaciones en el propio Versa, deslizar el dedo hacia la configuración y dirigirse a las notificaciones; aquí puede deshabilitar las notificaciones durante el ejercicio o cuando está dormido.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del Versa 2 y toca el ícono de música.

Dirígete a Configuración en tu Versa 2 deslizando el dedo de derecha a izquierda desde la pantalla de inicio> Bluetooth y podrás conectarte a un nuevo dispositivo. Pon los auriculares en modo de emparejamiento y aparecerán en tu Versa 2. Selecciona los auriculares para emparejarlos con Versa 2 y listo.

Para configurar una tarjeta para Fitbit Pay , debe dirigirse a la aplicación de teléfono inteligente de Fitbit, luego tocar el ícono de su perfil en la parte superior izquierda seguido de Versa 2 debajo de su nombre. Verá la opción de Wallet en la cuadrícula de iconos a continuación. Luego, puede agregar su tarjeta de pago si es compatible con Fitbit Pay.

Si tienes una tarjeta de pago configurada, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de tu Versa 2 para iniciar Fitbit Pay. Luego puede pagar cualquier cosa hasta £ 30 en una terminal de tarjeta sin contacto.

Desliza el dedo de derecha a izquierda para acceder a las aplicaciones y luego mantén presionado un ícono. Luego podrá arrastrar para reorganizar los íconos, incluso moverlos a diferentes páginas.

Si desea agregar o eliminar aplicaciones de su Versa 2, diríjase a la aplicación del teléfono inteligente y toque el ícono de su perfil en la parte superior izquierda, luego el Versa 2 debajo de su nombre. Verá aplicaciones en la cuadrícula a continuación. Toque aquí y verá una lista de todas las aplicaciones instaladas y las aplicaciones que puede instalar en una pestaña separada.

Desliza el dedo de derecha a izquierda en tu Versa> toca Ejercicio> deslízate hasta Nadar> toca el engranaje de configuración> cambia la longitud de la piscina.

Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla principal en Fitbit Inspire e Inspire HR y encontrarás notificaciones nuevas.

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla principal de Fitbit Inspire o Inspire HR y la mayoría de las métricas que aparecen en la aplicación de Fitbit aparecerán aquí. También puede tocar la parte inferior de la pantalla principal y las métricas aparecerán debajo del reloj.

Mantenga presionado el botón a la izquierda de la pantalla> desplácese hacia abajo hasta Notificaciones y toque para encender o apagar.

Toque el botón a la izquierda de Inspire o Inspire HR y volverá a la pantalla anterior en la pantalla.

Presione el botón a la izquierda de Inspire o Inspire HR cuando esté en la pantalla de inicio principal y la pantalla se apagará.

Desliza el dedo de arriba hacia abajo desde la pantalla de inicio> selecciona Ejercicio> desliza hacia abajo hasta Nadar> desliza hacia abajo para acceder a la longitud de la piscina antes de presionar Nadar> cambiar la longitud. También puede cambiar la unidad entre metros y yardas. Esta función no está disponible para Inspire.

Algunos ejercicios le permiten establecer una meta de distancia, calorías o tiempo. Desliza el dedo de arriba hacia abajo desde la pantalla de inicio principal> selecciona Ejercicio> desliza hacia abajo hasta el ejercicio que deseas hacer y tócalo. Si la función Establecer objetivo está disponible, estará debajo de la opción de inicio. Toque Establecer objetivo y seleccione el objetivo que desee. Esta función no está disponible en Inspire.

Dirígete a la aplicación de Fitbit> toca el ícono Inspire o Inspire HR en la parte superior izquierda de la aplicación> toca Clock Faces> toca la pestaña All Clocks en la parte superior y selecciona un nuevo reloj o selecciona Pick a New Clock en My Clocks lengüeta.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla o mantenga presionado el botón superior en el lado derecho en el Versa estándar. También puede administrar algunas opciones de notificaciones en el propio Versa, deslizar el dedo hacia la configuración y dirigirse a las notificaciones; aquí puede deshabilitar las notificaciones durante el ejercicio o cuando está dormido.

Mantenga presionado el botón de la izquierda y deslice el dedo de derecha a izquierda. Luego toque en la sección de notificaciones y encienda o apague.

Mantenga pulsado el botón de la izquierda. Esto lo llevará directamente a los controles de música. Versa Lite requiere que inicie música desde su teléfono, mientras que Versa estándar tiene control en pantalla.

Para escuchar música sin teléfono, deberá conectar auriculares a su Versa. En el reloj, dirígete a Configuración> Bluetooth y puedes conectarte a un nuevo dispositivo. Pon los auriculares en modo de emparejamiento y aparecerán en tu Versa. Seleccione los auriculares para emparejarlos con Versa y listo. Esta no es una opción en Versa Lite.

Para configurar una tarjeta para Fitbit Pay, debe dirigirse a la aplicación de teléfono inteligente de Fitbit, tocar el icono de su perfil en la parte superior izquierda y luego tocar su Versa debajo de su nombre. Verá la opción de Wallet en la cuadrícula de iconos a continuación. Luego puede agregar su tarjeta de pago. Fitbit Pay no está disponible en Versa Lite Edition.

Si tienes una tarjeta de pago configurada, podrás mantener presionado el botón izquierdo de tu Fitbit Versa para iniciar Fitbit Pay. Luego puede pagar cualquier cosa hasta £ 30 en una terminal de tarjeta sin contacto.

Deslícese hacia las aplicaciones y luego presione y mantenga presionado un ícono. Luego podrá arrastrar para reorganizar los íconos, incluso moverlos a diferentes páginas.

Si desea agregar o eliminar aplicaciones de su Versa o Versa Lite, diríjase a la aplicación del teléfono inteligente y toque el icono de su perfil en la esquina superior izquierda, luego toque el rastreador Versa debajo de su nombre. Verá aplicaciones en la cuadrícula a continuación. Toque aquí y verá una lista de todas las aplicaciones instaladas y las aplicaciones que puede instalar en una pestaña separada.

Aunque puede vincular y sincronizar sus cuentas de Fitbit y Strava, también existe la opción de iniciar sesión en la aplicación Strava en su Versa o Versa Lite. Esto se hace nuevamente en la aplicación del teléfono inteligente: como arriba, acceda a su lista de aplicaciones y ubique la aplicación Strava. Verá un icono de configuración junto a la aplicación en la lista. Toque aquí y podrá iniciar sesión con los detalles de su cuenta de Strava.

Desliza el dedo de derecha a izquierda en tu Versa> toca Ejercicio> deslízate hasta Nadar> toca el engranaje de configuración> cambia la longitud de la piscina.

Eso es simple, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o presione y mantenga presionado el botón inferior en el lado derecho. También puede administrar algunas opciones de notificaciones en el propio Ionic, deslizar el dedo hacia la configuración y dirigirse a las notificaciones; aquí puede deshabilitar las notificaciones durante el ejercicio o cuando está dormido.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla o mantén presionado el botón superior derecho. Esto lo llevará directamente a los controles de música.

Para escuchar música sin teléfono, deberá conectar auriculares a su Ionic. En el reloj, dirígete a Configuración> Bluetooth y puedes conectarte a un nuevo dispositivo. Pon los auriculares en modo de emparejamiento y aparecerán en tu Ionic. Seleccione los auriculares para emparejarlos con Ionic y listo.

Sin teléfono, deberá poner la música directamente en el Ionic para escuchar música en movimiento. Necesitará la última versión de Fitbit Connect en su PC para hacer esto. Esta aplicación te dará la opción de transferir música a tu reloj, seleccionando esa música directamente desde el disco duro de tu PC.

Para configurar una tarjeta para Fitbit Pay, debe dirigirse a la aplicación de teléfono inteligente de Fitbit, luego tocar el ícono de su perfil en la parte superior izquierda, luego Ionic debajo de su nombre. Verá la opción de Wallet en la cuadrícula de iconos a continuación. Luego puede agregar su tarjeta de pago. Para aquellos en el Reino Unido, solo se admite el banco Santander.

Mantén presionado el botón de la izquierda en Ionic y abrirás los pagos.

Deslícese hacia las aplicaciones y luego presione y mantenga presionado un ícono. Luego podrá arrastrar para reorganizar los íconos, incluso moverlos a diferentes páginas.

Si desea agregar o eliminar aplicaciones de su Ionic, diríjase a la aplicación del teléfono inteligente y toque el ícono de su perfil en la parte superior izquierda, luego Ionic debajo de su nombre. Verá aplicaciones en la cuadrícula a continuación. Toque aquí y verá una lista de todas las aplicaciones instaladas y las aplicaciones que puede instalar en una pestaña separada.

Aunque puede vincular y sincronizar sus cuentas de Fitbit y Strava, también existe la opción de iniciar sesión en la aplicación Strava en su Ionic. Esto se hace nuevamente en la aplicación del teléfono inteligente: como arriba, acceda a su lista de aplicaciones y ubique la aplicación Strava. Verá un icono de configuración junto a la aplicación en la lista. Toque aquí y podrá iniciar sesión con los detalles de su cuenta de Strava.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla principal del Fitbit Charge 3 y encontrarás notificaciones nuevas.

Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla principal de Fitbit Charge 3 y todas las métricas que aparecen en la aplicación de Fitbit aparecerán aquí, desde los pasos hasta los datos de salud femenina.

Desliza el dedo de derecha a izquierda de la pantalla principal y continúa deslizándolo hasta llegar a la configuración. Toque la configuración y desplácese hacia abajo hasta Notificaciones durante el sueño. Toque esto y luego apáguelos.

Toque el botón inductivo a la izquierda del Charge 3 y volverá a la pantalla anterior en la pantalla.

Presione el botón inductivo a la izquierda del Charge 3 cuando esté en la pantalla de inicio principal y la pantalla se apagará.

Desliza el dedo de derecha a izquierda desde la pantalla de inicio> selecciona Ejercicio> desliza el dedo hasta Nadar> desliza el dedo hacia abajo para acceder a la longitud de la piscina antes de presionar Nadar> cambiar longitud. También puede cambiar la unidad entre metros y yardas.

Algunos ejercicios le permiten establecer una meta de distancia, calorías o tiempo. Deslícese de derecha a izquierda desde la pantalla de inicio principal> seleccione Ejercicio> deslícese hasta el ejercicio que desea hacer y tóquelo. Si la función Establecer objetivo está disponible, estará debajo de la opción de inicio. Toque Establecer objetivo y seleccione el objetivo que desee.

Mantenga presionado el botón inductivo a la izquierda del Charge 3. Luego, puede activar o desactivar las notificaciones.

Mantenga presionado el botón inductivo a la izquierda del Charge 3. Luego puede encender o apagar la pantalla.

Dirígete a la aplicación de Fitbit> toca el ícono Charge 3 en la parte superior izquierda de la aplicación> toca Caras de reloj> toca la pestaña Todos los relojes en la parte superior y selecciona un nuevo reloj o selecciona Elegir un nuevo reloj en la pestaña Mis relojes.

Toque su Charge 2 justo debajo de la pantalla y verá que las diferentes métricas aparecen en la pantalla con cada toque posterior.

Presione el botón en el costado de la pantalla de Fitbit Charge 2 para activar la pantalla. Cada pulsación siguiente del botón presentará la siguiente opción de menú, desde frecuencia cardíaca hasta ejercicio y alarmas.

Dirígete a la pestaña Panel de la aplicación de Fitbit> toca la imagen de tu Charge 2 en la parte superior izquierda nuevamente> desplázate hacia abajo hasta Elementos del menú> elige qué elementos del menú aparecen y reordenarlos.

Presiona el botón a la izquierda de tu Fitbit Charge 2 hasta llegar a la opción de ejercicio, que será Ejecutar de forma predeterminada a menos que la cambies. Toque debajo de la pantalla para desplazarse por los distintos ejercicios, que incluyen correr, pesas, cinta para correr, entrenamiento, elíptica, bicicleta y entrenamiento por intervalos, de forma predeterminada.

Mantenga presionado el botón a la izquierda de la pantalla para comenzar a etiquetar un ejercicio y nuevamente para finalizarlo. A continuación, aparecerá un resumen en la sección de ejercicio semanal del Tablero.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla hasta que llegue al menú de frecuencia cardíaca> toque debajo de la pantalla para ver la frecuencia cardíaca en reposo.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla hasta llegar al menú Cronómetro> mantenga presionado el botón para iniciar el cronómetro> manténgalo presionado nuevamente para detener el cronómetro.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla hasta llegar al menú Relax> toque debajo de la pantalla para seleccionar una sesión de respiración guiada de dos o cinco minutos> mantenga presionado el botón para iniciar la sesión.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla hasta llegar al menú Notificaciones> mantenga presionado el botón para activar o desactivar las notificaciones.

Abre la aplicación de Fitbit> haz clic en Hoy> haz clic en el mosaico de frecuencia cardíaca> desliza el dedo hacia la izquierda en el gráfico en la parte superior. Su nivel de Cardio Fitness se mostrará aquí como un rango de números.

Los clips para cambiar las correas de su Fitbit Charge 2 se encuentran en la parte inferior del dispositivo. Tire de cada lado hacia atrás y el rastreador se liberará de las correas actuales, lo que le permitirá ponerse otra.

Abra la aplicación de Fitbit> haga clic en la pestaña Hoy> haga clic en el icono de su perfil en la esquina superior izquierda seguido de Charge 2 debajo de su nombre> desplácese hacia abajo hasta Accesos directos de ejercicio> Entrenamiento por intervalos> elija si desea activar o desactivar el GPS conectado, cuántos repite lo que quieres hacer y establece tus tiempos de movimiento y descanso.

Cambiar las correas en el Alta funciona de la misma manera que en el Fitbit Charge 2. Dale la vuelta al Alta, tira de los clips a ambos lados del rastreador hacia los lados y el rastreador se soltará de la banda

Abre la aplicación de Fitbit> haz clic en el ícono de Alta en la esquina superior izquierda> Reloj> elige tu preferencia.

Una llamada telefónica se representa con una serie de vibraciones con pausas intermedias, una serie de vibraciones continuas le indica que ha alcanzado su objetivo de actividad, una vibración continua es la alarma silenciosa y dos vibraciones cortas le recuerdan que se mueva.

Abra la aplicación de Fitbit> haga clic en su perfil en la esquina superior izquierda, seguido de su rastreador debajo de su nombre> Personalizar pantalla. Desde aquí podrás ocultar, mostrar y reordenar los datos que aparecen en tu Fitbit Alta y Alta HR, incluyendo batería, pasos, calorías, distancia y otros.

El Alta HR mide el tiempo de sueño, REM, sueño ligero y profundo. También le dará una idea de por qué cada una de estas etapas es importante. Abra la aplicación de Fitbit> haga clic en el mosaico de sueño dentro de Hoy> toque el día del que desea más análisis.

Verá muchos datos si se desplaza hacia abajo, incluido un promedio de 30 días y un punto de referencia si toca las pestañas correspondientes en Etapas del sueño. También puede tocar el gráfico en la parte superior para ver un desglose de las etapas.

Abra la aplicación de Fitbit> haga clic en el mosaico de sueño dentro del Hoy> haga clic en el engranaje de configuración en la esquina superior derecha> active o desactive Recibir información sobre el sueño.

El azul son los mensajes de texto y las llamadas telefónicas con una vibración háptica más prolongada reservada para este último, el amarillo es una alarma silenciosa, el rosa es un recordatorio para moverse y el verde es el progreso de su actividad diaria.

Hay cinco luces en el Flex 2, cada una de las cuales representa el 20 por ciento del objetivo que ha establecido. Por ejemplo, por cada 2000 pasos, se encenderá otro LED si tiene un objetivo de 10,000 pasos.

La función de seguimiento de natación debe estar activada en la aplicación de Fitbit antes de comenzar a nadar. Asegúrese de que la longitud de la piscina sea la correcta en la aplicación y tenga en cuenta que si hace una pausa entre vueltas, el seguimiento será menos preciso.

Presione el botón a la izquierda de la pantalla de su Blaze y volverá a la pantalla de inicio sin importar dónde se encuentre en las opciones del menú.

Hay cuatro opciones de esfera de reloj para Fitbit Blaze, cada una de las cuales tiene sus propias funciones interactivas sensibles al toque. Para cambiar, haga clic en su rastreador Blaze en la parte superior del Panel de control> seleccione la opción Esfera del reloj para cambiar.

Desde la pantalla de inicio de Blaze> deslice hacia abajo desde la parte superior para que aparezcan las opciones de música. Si está en el modo de ejercicio o en otra pantalla que no sea la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón superior derecho durante tres segundos y aparecerán.

Cuando esté en el modo de ejercicio en el Fitbit Blaze, si desea controlar el volumen de su música, mantenga presionado el botón superior derecho durante tres segundos. Luego podrá pausar, reproducir y omitir pistas, así como usar los botones superior e inferior derecho para ajustar el nivel de la música cuando esté en la pantalla de control de música.

Un deslizamiento hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla del reloj de inicio mostrará sus notificaciones, que se pueden eliminar deslizando el dedo hacia la derecha en la notificación. Si está en el modo de ejercicio o en una pantalla diferente a la de inicio, mantenga presionado el botón inferior derecho durante tres segundos y aparecerán sus notificaciones.

Escrito por Britta O'Boyle.