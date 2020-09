Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El evento de septiembre de Apple contó con una mezcla heterogénea de nuevos productos y servicios que está lanzando, pero uno de los más llamativos fue Apple Fitness +, una nueva experiencia de fitness que está lanzando.

Fitness +, que forma parte de la familia de servicios conectados Apple One , pero también accesible por sí solo, parece una excelente forma nueva de ponerse en forma con los dispositivos de Apple, todos diseñados con un Apple Watch en mente. Tenemos todos los detalles que necesita saber sobre el nuevo servicio aquí mismo, así que abróchese el cinturón para averiguarlo todo.

En pocas palabras, Apple Fitness + es una nueva forma de completar los entrenamientos en el entorno que prefiera, ya sea en un gimnasio que visite, en su propia casa o al aire libre, usando Apple Watch para emparejarse con imágenes en un iPhone, iPad o Apple TV.

Le brinda la experiencia de estilo de estudio que se ha vuelto tan codiciada, especialmente durante el bloqueo, sin necesidad de ningún equipo adicional. La imagen de arriba es la demostración más concisa: puede sostener su teléfono, seguir un entrenamiento y obtener pantallas de estadísticas personalizadas tanto en su muñeca como en la pantalla que elija en tiempo real.

El servicio tendrá entrenamientos que puede completar por su cuenta, así como clases de estilo de estudio que puede sintonizar con el elenco de entrenadores que Apple muestra con orgullo, todos los cuales se ven, bueno, como gurús del fitness, así que eso es bueno.

También ofrece una amplia gama de tipos de actividades para asegurarse de que haya mucho para atraer a las personas, como ciclismo, cinta de correr, remo, HIIT, fuerza, yoga, danza, core y enfriamiento consciente, entre otros.

Finalmente, si tiene Apple Music, también encontrará integración allí, lo que le permitirá navegar y guardar fácilmente listas de reproducción adaptadas a cada entrenamiento.

Apple Fitness + está muy diseñado teniendo en cuenta los relojes Apple, pero no funcionará con todas las combinaciones de relojes y iPhones que existen. El requisito básico es un Apple Watch Series 3 o posterior emparejado con al menos un iPhone 6s o posterior, o iPhone SE.

En el lado del iPad, el servicio funcionará con iPad Pro, iPad (quinta generación o posterior), iPad mini 4 o posterior, iPad Air 2 o iPad Air (tercera generación), mientras que Apple TV 4K y Apple TV HD serán compatibles eso.

Las mejores cosas de la vida rara vez son gratis, y Fitness + no es una excepción: Apple tiene un servicio premium en sus manos, aquí. Su precio estándar es de $ 9.99 o £ 9.99 cada mes, aunque puede contratar una membresía anual por $ 79.99 o £ 79.99.

Sin embargo, también hay que lidiar con el nuevo sistema de membresías Apple One. Apple no ofrece inicialmente Fitness + como parte de los dos niveles inferiores de Apple One, pero si te registras en el plan Apple One Premier por $ 29.99 o £ 29.99 cada mes, obtendrás Fitness + junto con todas las demás membresías que trae el nivel.

Afortunadamente, todas las nuevas compras de Apple Watch de ahora en adelante vendrán con una prueba de tres meses de Fitness +, lo que le permitirá probar el servicio con su nuevo dispositivo portátil. Curiosamente, parece que Best Buy ya está ofreciendo una prueba de seis meses, lo que demuestra que los minoristas pueden aumentar este incentivo.

