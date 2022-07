Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Por el estilo lánguido de Will Butler-Adams no se diría que su empresa de bicicletas plegables Brompton acaba de pasar por una absoluta montaña rusa en un par de años, pero esa ha sido la realidad del mayor fabricante de bicicletas de Gran Bretaña.

Como tantos otros lugares de trabajo, se ha visto sacudido por una serie de golpes que parecen no tener fin, desde la burocracia del Brexit hasta una sucesión de cierres y restricciones mientras el mundo se enfrenta al COVID-19.

Puede que la tormenta no haya terminado de verdad, pero Brompton parece estar resurgiendo de sus cenizas, subiendo en popularidad y reconocimiento del nombre y continuando con la iteración de sus famosos cuadros plegables todo el tiempo. Tras un par de predecesoras, ahora ha electrificado su P Line, un modelo más ligero que nunca.

Si esto parece un proceso sencillo - pegar un motor a su Brompton y empezar a venderla - la verdad es mucho más compleja. Como dice Butler-Adams: "Lo más fácil para nosotros es ir a Bosch y decir, bueno, nos gustaría poner un motor Bosch o Shimano en una Brompton - pero es lo más inapropiado que se podría hacer. Porque no está diseñado para nuestra bicicleta".

En su lugar, Brompton adoptó su ética de hacer cosas para sí misma y construyó un sistema de motor propio, a medida. Eso supuso años de trabajo, pero Butler-Adams recuerda que "incluso cuando te pones en marcha, sólo estás en la base. Has hecho toda esta investigación, estás muy orgulloso de ti mismo. Has pasado horas probando, has hecho cientos de prototipos y crees que es lo mejor desde el pan de molde. De repente, 5.000 de tus clientes se suben a ella y la utilizan de una forma que no te habías imaginado y [...] ya sabes, se desata el infierno".

Desde aquella primera bicicleta eléctrica, Brompton ha seguido perfeccionando y mejorando los sistemas que monta en sus bicicletas, pero no de forma que quiera presumir. Para sus bicicletas, la consistencia vale su peso en oro, asegurando que los clientes puedan confiar en las reparaciones décadas después de comprar la bicicleta.

Butler-Adams y su equipo están totalmente dispuestos a hacer concesiones en cuanto a nuevos desarrollos importantes con el fin de asegurarse de que las piezas coincidan para servir mejor a ese objetivo. Este es el tipo de enfoque práctico y de marketing que parece loable y poco frecuente en el mercado moderno, especialmente cuando la electrificación significa que el sector tecnológico es cada vez más un competidor para los fabricantes de motos.

También significa que el motor de la Electric P Line es en gran medida el mismo que el de la bicicleta que probamos hace un año, pero eso está bien, a ojos de Brompton, ya que aquel modelo anterior funcionaba y este también lo hace. "No estamos seguros de vender algunas modas pasajeras, algunos, ya sabes, 'es mucho mejor que todo lo anterior'. Por eso hay que venderlo todo y hay que seguir comprando más, comprar más, comprar más... ¡la que tienes de hace cuatro años es genial!".

Este enfoque significa, sin duda, que una Brompton de hace 20 años y la Electric P Line son hermanos identificables, pero no significa que Brompton no vea el valor de lo nuevo.

Sus modelos eléctricos se están vendiendo bien, con más de 15.000 unidades hasta la fecha, y aunque el núcleo plegable de Brompton significa que Butler-Adams no cree que lleguen a superar a los modelos manuales, más ligeros y portátiles, se muestra más confiado en que las ebikes superarán a las bicicletas manuales en el mercado general en algún momento.

Para Brompton, gran parte de su trabajo para mejorar sus modelos eléctricos se centra en el peso. "Es necesario que una persona de 90 kilos pueda subir una colina con un poco de par, y eso no se puede hacer sin peso", dice Butler-Adams.

Esto significa que, con la tecnología actual, hay un límite para la ligereza de una Brompton eléctrica. Sin embargo, Brompton aún no ha llegado a ese punto, así que no te sorprendas si reduce uno o dos kilos más de su bicicleta en algún momento de los próximos años.

Sin embargo, mientras trabaja en ello, el mercado de las bicicletas eléctricas seguirá creciendo a un ritmo impresionante, y el reto de regular una industria que trata directamente con la seguridad personal de las personas continuará.

En el Reino Unido, como deja muy claro Butler-Adams, el enfoque post-Brexit de utilizar las normas de la UE sin igualar la capacidad de aplicación del bloque es preocupante. "Tenemos normas porque copiamos y pegamos las normas europeas en el Reino Unido, pero no tenemos la infraestructura para administrar esas normas".

Con la proliferación de bicicletas de marca barata en ciudades como Londres, a menudo utilizadas por repartidores y mensajeros, el riesgo de que una normativa deficiente eche por tierra a fabricantes más cuidadosos como Brompton es real.

"Las importaciones no reguladas que acaban de entrar en el Reino Unido no son seguras. Pero la solución no es prohibir las baterías de las ebikes en los edificios, sino hacer cumplir adecuadamente la normativa existente, que protegerá al consumidor y a la sociedad en general. Pero eso no está ocurriendo".

Ese será un reto para cualquier gobierno en los próximos años, pues, y su grado de confianza en cualquier iniciativa de este tipo puede variar, pero Brompton sólo puede seguir arando su propio surco mientras tanto.

Por lo que parece, podemos esperar más Bromptons eléctricas en el futuro, más ligeras que las anteriores, o con pequeñas pero significativas mejoras en otros aspectos.

Escrito por Max Freeman-Mills.