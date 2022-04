Hydrow te permite competir en la Putney Boat Race en casa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hydrow, el equivalente de remo de Peloton, ha lanzado una clase de fitness Race to the Thames en el período previo a la famosa Putney Boat Race el domingo 4 de abril.

La carrera anual ha visto a las universidades de Cambridge y Oxford competir durante los últimos 192 años. Ahora los suscriptores de Hydrow pueden asumir un desafío similar para remar virtualmente por el Támesis desde Putney Bridge hasta Chiswick Bridge durante 22 minutos.

Y, a diferencia de las clases de intervalos habituales que ofrece el servicio, con charlas de ánimo de filas universitarias e historias anecdóticas de destinos más soleados como Miami o Los Ángeles, la clase Race to the Thames ve dos sculls de ocho personas de remeros de clase mundial. head para darle una vibra de carrera lo más cercana posible.

Estos incluyen una combinación de atletas de Hydrow, remeros olímpicos y ex ganadores de regatas de todo el mundo.

Es la primera vez que la compañía recrea una carrera famosa dentro del servicio y la primera que vuelve a filmar en las costas del Reino Unido desde 2019.

My Take por Stuart Miles Fundador y CEO

He sido remero de Hydrow durante unos seis meses. También he sido fanático de Putney Boat Race durante un par de décadas, ya que viví en Putney y tuve muchos amigos que asistieron a Oxford o Cambridge a lo largo de los años.



Siempre me ha intrigado lo dura que fue la carrera y, aunque Hydrow no ofrece una verdadera experiencia en el agua, tener dos timoneles olímpicos gritándote mientras sigues a los barcos río abajo es sin duda una experiencia y realmente te atrapa. en una arboleda.



En mi intento de regata, logré 5.170 metros en el tiempo previsto de 22 minutos. Eso está muy lejos de los tiempos ganadores de 6.800 metros y 17-20 minutos, pero ya estoy ansioso no solo por intentarlo de nuevo, sino por ver si el servicio planea ofrecer otras carreras famosas que pueda abordar en el futuro.

Los miembros pueden completar la fila para ganar una insignia de Hydrow personalizada por su derecho a fanfarronear y ver cómo sus resultados se comparan con los de los equipos de Oxford y Cambridge el día de la carrera.

Hydrow ofrece una máquina de remo conectada y alrededor de 500 clases de ejercicios, y prácticamente todas ellas se llevan a cabo en el agua en lugar de en un gimnasio o un salón de clases. Esto le permite remar en sincronía con el instructor que toma la clase.

Hydrow tiene un precio de £1995 con una suscripción mensual de £38 en el Reino Unido. Lea nuestra revisión completa de Hydrow .

Escrito por Stuart Miles. Edición por Rik Henderson.