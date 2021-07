Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La empresa de atención médica Omron ha anunciado un dispositivo doméstico 2 en 1 para la monitorización simultánea de electrocardiogramas y presión arterial.

El Omrom Complete está diseñado para ayudar a detectar la fibrilación auricular: frecuencia cardíaca rápida o irregular. Este tipo de arritmia es la causa más común de un accidente cerebrovascular, por lo que los controles regulares en el hogar para los que están en mayor riesgo pueden prevenir problemas posteriores.

Se combina con un dispositivo iPhone o Android que ejecuta la aplicación dedicada Omrom Connect para realizar un seguimiento de las mediciones e incluso compartirlas de forma segura con un médico.

"Desarrollamos Complete para que la identificación de la causa principal de accidentes cerebrovasculares sea más accesible y rutinaria", dijo la directora de marketing de Omron, Lucía Prada.

"La fibrilación auricular no puede mostrar síntomas y es posible que no esté presente durante las visitas al médico porque los episodios aparecen y desaparecen, lo que significa que a menudo no se diagnostica. Es por eso que vimos la necesidad de llevar los ECG a casa, donde las lecturas regulares pueden ser tomadas por pacientes en riesgo y compartidos con los médicos de cabecera para aumentar estas probabilidades junto con sus lecturas habituales de presión arterial, sin ningún inconveniente adicional ".

El dispositivo comprende un brazalete para el control de la presión arterial, sensores de electrodos (dos en la parte superior, dos a los lados) para tomar lecturas de ECG de sus dedos y pulgares, y una base para teléfono inteligente. Se empareja con su teléfono a través de Bluetooth.

El sistema Omron Complete ya está disponible a un precio de 199 libras esterlinas.

