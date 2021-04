Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Komoot ha anunciado que agregará seguimiento en vivo como una opción para su popular aplicación de enrutamiento, lo que significa que podrá compartir su ubicación y que la gente la siga.

El seguimiento en vivo es una opción popular, especialmente para los ciclistas, que salen por la puerta un domingo por la mañana sin tener una idea real de cuándo podrían volver a casa. El seguimiento en vivo brinda tranquilidad a amigos y familiares, ya sea por interés en el lugar al que llegan o qué tan lejos están de casa.

Para Komoot, la función de seguimiento en vivo será parte de la suscripción Premium e incluye una pequeña bonificación: también comparte el nivel de batería del teléfono, por lo que sabrá si alguien se está quedando sin energía, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico.

Para que la batería no se desperdicie, las actualizaciones de ubicación solo se envían cuando un amigo está mirando, por lo que no está compartiendo datos constantemente. No podemos saber exactamente cómo funciona eso en la práctica sin probarlo, y si eso puede dejar un espacio en el camino si la otra persona está fuera de señal, aún no lo sabemos.

Komoot dice que el servicio le permitirá saber cuándo es probable que una persona llegue a su destino y cuánto tiempo ha estado haciendo la actividad también.

Puede asignar personas como contactos de seguridad y se les notificará automáticamente cuando salga y comience a grabar una ruta. Por supuesto, tiene la libertad de activar o desactivar el seguimiento en vivo cuando lo desee.

Komoot tiene como objetivo diferenciarse de otras aplicaciones de seguimiento de actividad al centrarse firmemente en el aire libre, y principalmente en el campo a través. Las fortalezas de Komoot radican en encontrar, planificar y explorar fuera de los caminos trillados, lo que le brinda una idea de las rutas que quizás no encuentre a través de algo como Google Maps.

El problema es que el seguimiento en vivo solo está disponible para aquellos que toman la suscripción Premium, que cuesta £ / € 59.99 al año. Komoot está disponible para iPhone o Android , con compatibilidad para una variedad de otros dispositivos de fitness para la sincronización de datos.

Escrito por Chris Hall.