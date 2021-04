Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - VanMoof fabrica algunas de las bicicletas eléctricas más placenteras del mercado en lo que respecta a la calidad de conducción: sus S3 y X3 son suntuosas de usar, ofrecen una serie de funciones inteligentes y una conducción extremadamente suave.

Sin embargo, todavía no existe una bicicleta eléctrica perfecta, y VanMoof ha estado preparando algunas mejoras para sus bicicletas. El primero viene en forma de un nuevo accesorio: el PowerBank, un nuevo paquete de baterías externas. Se adapta perfectamente al cuadro de su bicicleta VanMoof para agregar un rango adicional decente dependiendo del nivel de asistencia que esté utilizando.

Obtendrá 45-100 km adicionales en total, agregará 2.8 kg de peso a su bicicleta y obtendrá mucha más flexibilidad cuando se trata de cargar su bicicleta, ya que el PowerBank es completamente desmontable y se puede cargar en interiores mientras usted deje su bicicleta afuera. Podrá cargar la batería principal de la bicicleta tanto si está parado como si está en movimiento.

Sin embargo, eso no es demasiado barato: un PowerBank cuesta $ 348, € 348 o £ 315 más gastos de envío si no lo obtienes al mismo tiempo que una bicicleta. Aún así, el rango ofrecido por el X3 y el S3 ya es increíblemente sólido sin uno, por lo que no es un costo adicional en el que todos tendrán que incurrir.

VanMoof también hizo algunos refinamientos en las propias bicicletas, aunque nada lo suficientemente sustancial como para justificar un cambio de nombre. Están obteniendo pantallas Matrix un poco más claras para mostrar la velocidad y otra información mientras conduces, aletas y pedales de guardabarros rediseñados, además de un mejor cableado interno.

Ninguno de esos toques adicionales revolucionará la experiencia real de usar un VanMoof, pero parece que lo consolidará aún más como una excelente opción en el competitivo mercado de las bicicletas eléctricas.

Escrito por Max Freeman-Mills.