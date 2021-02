Will Carling: Los sensores y los datos son el futuro del rugby

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con el Guinness Six Nations Rugby Championship en marcha, es posible que ya haya visto cómo las estadísticas dinámicas en vivo proporcionadas por Amazon Web Services han elevado la experiencia de visualización.

Utilizadas por primera vez el año pasado, las estadísticas del partido (pronóstico de patadas, visitas a los 22, ubicaciones de ruck y rotación, tackles dominantes y juego de poder) son aún más importantes teniendo en cuenta que actualmente no podemos asistir a los partidos nosotros mismos.

Usando tecnología de análisis de datos y aprendizaje automático, nos ayudan a introducirnos en el deporte de una manera más significativa, mientras miramos desde nuestros sofás.

Sin embargo, no son las únicas innovaciones tecnológicas que beneficiarán al rugby en las próximas temporadas. Como nos dijo el ex capitán de Inglaterra y embajador de las Seis Naciones de AWS, Will Carling, cuando nos conectamos con él recientemente, la seguridad también se puede mejorar enormemente a través de la tecnología.

"Creo que los sensores en los protectores de las encías podrían ayudar enormemente en términos de cómo lidiar con la conmoción cerebral y los golpes en el cerebro", explicó. "Monitorearlos de manera regular en los entrenamientos, no solo en los juegos, creo que haría que los jugadores, los padres, todos se sintieran mucho más seguros de jugar al rugby.

"Sabiendo que su cerebro está siendo monitoreado con mucho cuidado por los médicos y el equipo médico en lugar de ser solo cómo se siente, esa es un área en la que creo que la tecnología realmente podría ayudar al rugby".

Ciertamente tiene sentido usar un protector de goma para algo más que protección. De hecho, Opro es una empresa que ya fabrica escudos que vienen con tecnología de sensores que pueden monitorear los impactos en la cabeza. A Carling sin duda le gustaría ver más.

También le gustaría ver otra recopilación de datos a través de sensores, con fines de entrenamiento e incluso para ayudar a los árbitros durante los partidos importantes: "Si tuvieras sensores en los hombros, para el scrum, podrías decirte de dónde viene el poder , cuáles son los ángulos, todo ese tipo de cosas ", nos dijo.

"Le daría a los árbitros y TMO (oficiales de partidos de televisión) una idea real de por qué colapsó ese scrum? Ya sabes, ¿lo estaba mirando a simple vista? Simplemente no lo sabes. Así que creo que puede ser realmente útil."

Básicamente, tenemos toda esta tecnología al alcance de la mano, ¿por qué no usarla? Simplemente no exagere, Carling también advirtió: "En el deporte, la capacidad emocional y mental siempre será crucial. Por lo tanto, los datos pueden ayudar enormemente, pero no quitan [el hecho de que] los jugadores tienen estar en el estado de ánimo adecuado y lidiar con la presión y los escenarios a medida que surgen ".

Puede escuchar toda nuestra entrevista con Will Carling en el Podcast Pocket-lint de esta semana (episodio 90) disponible mañana, 12 de febrero de 2021.

Escrito por Rik Henderson.