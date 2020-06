Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En lo que solo puede verse como la máxima expresión de la vida de bloqueo, Zwift y Amaury Sport Organization, los organizadores del Tour de Francia, han anunciado que la icónica carrera de ciclismo en ruta se llevará a cabo virtualmente durante julio.

Durante los primeros tres fines de semana de julio, 23 equipos masculinos profesionales y 17 equipos femeninos profesionales, incluidos nombres como Chris Froome, Geraint Thomas, Marianne Vos y Kirsten Wild, competirán en seis etapas virtuales, cada una de aproximadamente una hora, en el Zwift plataforma virtual

Sin embargo, esas etapas no estarán todas en las rutas normales del Tour de Francia. La primera y la segunda etapa se llevarán a cabo en el clásico mapa de Watopia de Zwift, que recibirá destacados visuales inspirados en la ciudad francesa de Niza, la ubicación del Grand Depart para el TdF reprogramado a partir de finales de agosto.

Las etapas 3, 4 y 5 se llevarán a cabo en un nuevo mapa francés en Zwift, mientras que la etapa final será, por supuesto, en un nuevo mapa de París.

Sábado 4 de julio, etapa 1: Niza, 36,4 km (4 x 9,1 km, etapa montañosa)

Domingo 5 de julio, etapa 2: Niza, 29,5 km (682 m de ascenso, etapa de montaña)

Sábado 11 de julio, etapa 3: Nordeste de Francia, 48 km (etapa plana)

Domingo 12 de julio, etapa 4: suroeste de Francia, 45.8 km (2 x 22.9 km de vueltas, etapa montañosa)

Sábado 18 de julio, etapa 5: Mont Ventoux, 22,9 km (finaliza en Chalet-Reynard, etapa de montaña)

Domingo 19 de julio, etapa 6: Campos Elíseos de París, 42.8 km (6 vueltas del circuito)

También se otorgarán camisetas en las etapas por los puntos ganados, y el objetivo de todo el evento es brindar alguna forma de carrera ciclista a los fanáticos, así como recaudar dinero para organizaciones benéficas apoyadas por el fondo del Tour de France United.

No se trata solo de los profesionales. También hay una serie Virtual lÉtape du Tour de France basada en Zwift. El Étape normalmente permite a los fanáticos montar una de las etapas del Tour en las mismas carreteras que los profesionales en eventos de participación masiva, y también habrá tres etapas de Étape en Zwift, lo que significa que puedes unirte a la acción.

4 y 5 de julio, Etapa 1: Niza, 29,5 km (682 m de ascenso, etapa de montaña)

11 y 12 de julio, Etapa 2: Suroeste de Francia, 45.8 km (2 x 22.9 km de vueltas, etapa montañosa)

18 y 19 de julio, Etapa 3: Mont Ventoux, (22,9 km, terminando en el observatorio)

"Gracias al Tour de Francia virtual, que se transmitirá ampliamente por televisión, los campeones y sus fanáticos llenarán el vacío dejado por el Tour de Francia, que se reunirá con el público en Niza el 29 de agosto. El Tour Virtuel pone tecnología para trabajar por la pasión y la causa del ciclismo para todos ", dijo Christian Prudhomme, director del Tour de Francia.

"El Tour Virtual de Francia será una celebración del evento con las estrellas de los pelotones profesionales de hombres y mujeres, todo en ayuda de cinco grandes causas. No olvidemos que hay una gran oportunidad de participar a través del Virtual l ¡Étape du Tour de France también monta! " dijo Eric Min, CEO y cofundador de Zwift.

La asociación es una especie de golpe de estado para Zwift; Aprovechar su popular plataforma virtual de ciclismo solo aumentará la conciencia de la tecnología a los ojos de los fanáticos del ciclismo en todo el mundo.

Lo inteligente de Zwift es lo dinámico que es como plataforma. Para participar, necesitas una bicicleta, un entrenador de interior compatible y estar registrado en la plataforma, pero eso cubre una amplia gama de opciones, desde un entrenador de interior básico con un par de sensores hasta entrenadores inteligentes enormemente sofisticados que también pueden simular cambio de elevación en la ruta.

Hemos visto un auge en el ciclismo en 2020 y plataformas como Zwift ofrecen una opción en interiores para aquellos que no pueden salir a la carretera o no quieren hacerlo. Es la gamificación del ciclismo y no hay un juego más grande en el deporte que el Tour de Francia.

Puede descubrir mucho más sobre el evento del Tour de Francia en el sitio web de Zwift .