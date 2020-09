Far Cry se va a la realidad virtual, pero hay una trampa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante Ubisoft Forward , se anunció Far Cry VR: Dive Into Insanity. Una nueva experiencia de realidad virtual ambientada en el universo de Far Cry que se lanzará en algún momento de 2021.

El juego está configurado de manera interesante para llevar a los jugadores al escenario de Far Cry 3 .

Ubisoft dice que Far Cry VR: Dive Into Insanity permitirá que hasta ocho jugadores se sumerjan en el escenario virtual de Rook Islands. Los jugadores se encontrarán capturados por Vaas Montenegro, el antagonista sádico y psicópata del juego original. Luego tendrán que explorar la isla y luchar para sobrevivir.

Hasta ahora suena bastante bien, ¿no? Bueno, hay una pequeña trampa. El juego se desarrolló en colaboración con Zero Latency y está destinado a jugarse en las ubicaciones de experiencia arcade de esa compañía en lugar de en su hogar.

Zero Latency tiene ubicaciones de experiencia de realidad virtual en todo el lugar, con 45 ubicaciones en 22 países. No obstante, en 2020, donde las preocupaciones por el distanciamiento social y la higiene son de repente muy importantes, parece poco probable que la gente quiera salir a jugar.

Dicho esto, el juego no aparecerá hasta 2021, por lo que quizás Zero Latency confía en que las cosas estarán más cerca de la normalidad para entonces. Queda por ver si la gente estará dispuesta a ponerse un casco de realidad virtual con otras siete personas en público. Aún así, ciertamente nos encantaría volver a visitar Rook Islands en realidad virtual.

Escrito por Adrian Willings.