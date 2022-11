Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sony ha confirmado que su PlayStation VR 2 saldrá a la venta en multitud de países el 22 de febrero de 2023. Eso sí, costará más que una PS5 hacerse con una.

El anuncio significa que el último headset de Sony está ahora a pocos meses de distancia, pero ahí acaban las buenas noticias. Sony dice que la unidad principal costará 549,99 dólares / 599,99 euros / 529,99 libras cuando salga a la venta en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica y otros países.

Con esta cantidad se obtendrán los auriculares PS VR2 y los mandos PS VR2 Sense, mientras que la caja también incluirá un par de auriculares estéreo. Los que quieran pagar más podrán conseguir Horizon Call of the Mountain en formato digital incluido: el paquete PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain costará 599,99 dólares / 649,99 euros / 569,99 libras.

Sony también ha anunciado la estación de carga del mando de PlayStation VR2 Sense, con un precio de 49,99 dólares. Esta estación cargará el mando sin tener que conectar nada a la consola PS5. Sony dice que eso es para asegurarse de que no se ocupe un puerto USB de sobra.

Más allá de eso, todo es más o menos como ya sabíamos. PlayStation VR 2 ofrecerá vídeo HDR de 4.000 x 2040 (2.000 x 2040 por ojo) y los nuevos mandos prometen mucho gracias a su compatibilidad con la vibración. El casco cuenta con cuatro cámaras para el seguimiento, y el conjunto también vibra.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.