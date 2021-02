Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - PlayStation ha anunciado que se está trabajando en una nueva versión de su casco de realidad virtual, el PlayStation VR . Y esta vez es para laPS5 .

El PSVR 2, como podría llamarse, se confirmó oficialmente en febrero de 2021 en una publicación de blog escrita por el vicepresidente senior de planificación y gestión de plataformas de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino.

Aún no hay fecha para ello, pero aquí está todo lo demás que sabemos hasta ahora.

Como dijimos anteriormente, no hay una fecha establecida para el lanzamiento de los nuevos auriculares PlayStation VR. De hecho, todo lo que sabemos ahora es cuándo no se lanzará: "Todavía hay mucho desarrollo en marcha para nuestro nuevo sistema de realidad virtual, por lo que no se lanzará en 2021", dijo Nishino en su publicación de blog .

Sin embargo, 2022 parece una apuesta segura, ya que también confirmó que los desarrolladores ya están trabajando en proyectos para él: "Queríamos proporcionar esta actualización temprana a nuestros fanáticos, ya que la comunidad de desarrolladores ha comenzado a trabajar en la creación de nuevos mundos para que los explore en realidad virtual ", agregó.

Todo lo que sabemos en este momento es que los nuevos auriculares prescindirán de la unidad de procesador, francamente incómoda. Tendrá un solo cable para conectarse directamente a la PlayStation 5.

Se enviará un nuevo controlador de realidad virtual con los últimos auriculares, prescindiendo de los controladores Move utilizados con el original.

Según Nishino, tendrá una mejor ergonomía e incorporará algunas de las características clave del controlador PS5 DualSense. Esperamos que eso signifique retroalimentación háptica y, tal vez, un disparador adaptativo.

Actualizaremos tan pronto como sepamos más sobre PSVR 2.

Escrito por Rik Henderson.