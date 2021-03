Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se está trabajando en una nueva versión de los auriculares de realidad virtual de Sony, la PlayStation VR. Y esta vez es para laPS5 .

El PSVR 2, como podría llamarse, se confirmó oficialmente en febrero de 2021 en una publicación de blog escrita por el vicepresidente senior de planificación y gestión de plataformas de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino.

Aún no hay fecha para ello, pero aquí está todo lo demás que sabemos hasta ahora.

Como dijimos anteriormente, no hay una fecha establecida para el lanzamiento de los nuevos auriculares PlayStation VR. De hecho, todo lo que sabemos ahora es cuándo no se lanzará: "Todavía hay mucho desarrollo en marcha para nuestro nuevo sistema de realidad virtual, por lo que no se lanzará en 2021", dijo Nishino en su publicación de blog .

Sin embargo, 2022 parece una apuesta segura, ya que también confirmó que los desarrolladores ya están trabajando en proyectos para él: "Queríamos proporcionar esta actualización temprana a nuestros fanáticos, ya que la comunidad de desarrolladores ha comenzado a trabajar en la creación de nuevos mundos para que los explores. en realidad virtual ", agregó.

Todo lo que sabemos en este momento es que los nuevos auriculares prescindirán de la unidad de procesador, francamente incómoda. Tendrá un solo cable para conectarse directamente a la PlayStation 5.

Se enviará un nuevo controlador de realidad virtual con los últimos auriculares, prescindiendo de los controladores Move utilizados con el original.

Revelados a mediados de marzo de 2021 , los nuevos controladores de realidad virtual tienen un aspecto similar a los equivalentes de Oculus. Habrá disparadores adaptativos y retroalimentación háptica, al igual que en la PS5 DualSense.

Cada controlador tendrá un disparador adaptativo, y los desarrolladores podrán ajustar la sensibilidad según las acciones del juego. La retroalimentación háptica le dará al usuario una mejor sensación de la sensación del terreno o los efectos de audio.

Una gran ventaja es que estos controladores serán rastreados por los nuevos auriculares, en lugar de una cámara convencional. Esto debería darles un control mucho mejor, menos latencia y se puede usar sin temor a que la luz ambiental afecte las señales.

Si bien es demasiado pronto para conocer la mayoría de los juegos que estarán disponibles para PSVR 2, el desarrollador Vankrupt Games confirmó en Twitter que su título de Oculus Quest, Pavlov Shack, se lanzará para los auriculares PlayStation de próxima generación.

PSVR2, psvr1 no tiene la fidelidad de Pavlov - davevillz (@davevillz) 29 de marzo de 2021

El CEO respondió a una pregunta sobre el soporte de PSVR diciendo que los auriculares originales no tienen la resolución para ejecutar el juego de manera adecuada.

Escrito por Rik Henderson.