Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Una nueva versión del casco de realidad virtual PSVR de Sony está en camino, y esta vez es para la PS5.

Playstation VR2 se hizo oficial por primera vez a principios de 2021 y desde entonces se ha concretado por completo, incluyendo especificaciones, fecha de lanzamiento y precio.

Incluso ya se puede reservar. Esto es todo lo que necesitas saber.

squirrel_widget_12864091

¿Qué es PlayStation VR2?

El primer casco PSVR se lanzó para PlayStation 4 en 2016. Se actualizó una vez (para añadir el paso de HDR a la caja del procesador independiente) y PS4 Pro introdujo mayores resoluciones/velocidad de fotogramas, pero mantuvo en gran medida el mismo diseño y capacidades. Funciona mediante sensores de luz leídos por una PlayStation Camera externa, tanto desde el propio casco como desde mandos Move independientes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

PlayStation VR2 es otro cantar, sobre todo gracias a un replanteamiento completo del método de control. Su diseño también recuerda más al de PlayStation 5, aunque se mantienen algunos elementos, como el reposacabezas y la correa trasera.

A lo largo del último año, Sony ha anunciado muchas de sus características y especificaciones, lo que significa que cada vez tenemos una idea más completa de cómo funcionarán los auriculares.

Se conectará efectivamente a una consola PS5 a través de USB-C y no necesita una caja de procesamiento externa esta vez.

Fecha de lanzamiento de PlayStation VR2

Llegará a las tiendas el 22 de febrero de 2023

Ya se aceptan pedidos anticipados

El casco PlayStation VR2 estará disponible a partir del 22 de febrero de 2023. Ya se pueden hacer pedidos anticipados en playstation.com.

Al principio, solo se ofrecían por invitación, pero ahora cualquiera puede preordenar el PSVR2.

Precio de PlayStation VR2

La PSVR2 cuesta 549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £, e incluye los mandos Sense (la primera PSVR se envió originalmente sin mandos Move, ya que en su lugar se podía utilizar el gamepad DualShock).

También se incluirá en la caja un par de auriculares estéreo.

Un paquete que incluya Horizon Call of the Mountain (ver más abajo) tendrá un precio de 599,99 dólares / 649,99 euros / 569,99 libras.

Se venderá por separado una estación de carga del mando Sense por 49,99 $ / 49,99 EUR / 39,99 £.

Especificaciones de PSVR2

Método de visualización OLED

Resolución del panel de 2000 x 2040 por ojo

Frecuencia de actualización del panel de 90 Hz, 120 Hz

Lentes ajustables

Campo de visión de aproximadamente 110 grados

4 cámaras para el seguimiento de los auriculares y el mando

Cámara IR interna para seguimiento ocular por ojo

Vibración en los auriculares

Conectividad USB-C

Micrófono integrado, conector de 3,5 mm para auriculares estéreo

Sony confirmó las especificaciones oficiales durante el CES 2022 en enero. También reveló que habrá una serie de características interesantes.

Esta vez, las cámaras del casco seguirán a los mandos, en lugar de utilizar una cámara o sensor adicional. También habrá "funciones sensoriales" integradas en el propio casco, como el seguimiento ocular, la retroalimentación del casco y el audio 3D.

Características de PSVR2

Algunas de las características de software de los auriculares se detallaron en una entrada del blog de PlayStation en julio de 2022. Incluían detalles sobre la experiencia de usuario.

Sony Interactive Entertainment

Vista transparente

La posibilidad de ver el entorno sin quitarse los auriculares se podrá seleccionar mediante un botón en los auriculares o en los ajustes emergentes. Esto utiliza las cámaras situadas en el exterior del PSVR2 y te ayuda a encontrar mandos y similares.

Transmítete a ti mismo

Si también tienes una cámara HD externa para PS5, podrás superponer vídeos tuyos a las imágenes del juego para retransmitirlos en streaming.

Personaliza el área de juego

Será fácil personalizar el área de juego. Al principio, el casco escaneará el entorno para avisarte cuando estés demasiado cerca de un objeto o una pared, pero puedes ajustar el área mapeada con los mandos Sense.

Modo RV y modo cinemático

Hay dos modos de vídeo diferentes para elegir: el modo VR, que ofrece juegos de hasta 4000 x 2040 píxeles (2000 x 2040 por ojo), HDR y 120 Hz, o el modo cinemático para ver contenido multimedia en tu propia experiencia privada de cine virtual. Esto se presenta en 1080p HDR.

Mando PSVR2 Sense

Baja latencia

Sistema de detección de movimiento de seis ejes

Detección táctil capacitiva

Disparadores adaptativos

Respuesta háptica

USB-C para carga

Bluetooth 5.1

Los nuevos auriculares irán acompañados de un nuevo mando Sense, que prescindirá de los mandos Move utilizados con el original.

Revelados por primera vez a mediados de marzo de 2021, los nuevos mandos de RV tienen un aspecto similar a los equivalentes de Oculus y Valve. Tendrán gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, como el DualSense de PS5.

Cada mando tendrá un gatillo adaptable, y los desarrolladores podrán ajustar la sensibilidad en función de las acciones del juego. La retroalimentación háptica dará al usuario una mejor sensación del terreno o de los efectos de audio.

Una gran ventaja es que estos mandos serán rastreados por los nuevos auriculares, en lugar de por una cámara convencional. Esto debería proporcionarles un control mucho mejor, menos latencia y se podrán utilizar sin miedo a que la luz ambiental afecte a las señales.

Tráiler de PSVR2

Un tráiler publicado en septiembre de 2022 reveló una serie de funciones adicionales para el casco y los mandos Sense. Entre ellas, renderizado foveated y efectos de Force Feedback en la diadema.

Puede verlo a continuación.

Juegos PlayStation VR2

Desde su presentación se han anunciado varios juegos. Estos son algunos de los más destacados.

Horizonte Llamada de la Montaña

Guerilla se ha asociado con Firesprite Games para crear un juego de realidad virtual dedicado ambientado en su universo Horizon RPG para PSVR2. Se describe como una "aventura totalmente nueva" y se ha creado especialmente para el nuevo casco.

Al igual que ocurre con la propia PSVR2, aún no tenemos fecha de lanzamiento, aunque sí un teaser tráiler (como el de arriba).

Star Wars: Cuentos del borde de la galaxia - Edición mejorada

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition, mostrado por primera vez en septiembre durante un livestream de PlayStation State of Play, es una versión mejorada de la aventura de acción lanzada para Meta Quest 2 en 2020.

Resident Evil Village

El último juego de Resident Evil se podrá jugar por completo en el PSVR2. Es el juego que se utilizó para las demostraciones públicas del nuevo casco durante el Tokyo Game Show 2022.

Capcom pondrá a disposición la versión VR como descarga gratuita. Será uno de los juegos de lanzamiento.

Demeo

En el State of Play de septiembre también se presentó Demeo, un juego de rol de mesa al que podrás acercarte.

No Man's Sky

Probablemente no sea ninguna sorpresa que habrá una versión PSVR2 de No Man's Sky.

Cortafuegos Ultra

La franquicia Firewall llega a los cascos de nueva generación con el nuevo Firewall Ultra. Contará con acción multijugador PVP y PVE.

The Walking Dead: Santos y Pecadores Ch2

The Walking Dead en PSVR2, ¿qué más quieres?

Entre nosotros VR

Anunciada para Meta Quest 2, la versión VR de Among Us llegará también a PlayStation VR2.

Half-Life: Alyx

Por ahora solo son rumores, pero estamos seguros de que una versión para PSVR2 del éxito de Oculus Rift y HTC Vive, Half-Life: Alyx, será muy bien recibida. Una "fuente de confianza" ha dicho a TheLeak que Sony ha firmado los derechos para que se lance en su nuevo headset en 2023.

¿Serán compatibles los juegos originales de PlayStation VR con PSVR2?

Lamentablemente, Sony ha confirmado que PlayStation VR2 no será retrocompatible con los juegos creados para PSVR original ni con el sustituto de segunda generación. Básicamente, si los juegos funcionan en PlayStation 4, no lo harán en PSVR2.

Escrito por Rik Henderson.