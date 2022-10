Xbox Cloud Gaming llega a tu Meta Quest 2

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta ha confirmado que está trabajando con Microsoft para llevar el juego en la nube de Xbox a un Meta Quest 2 cerca de ti, aunque todavía no ha dicho cuándo.

La noticia se produjo como parte de una serie de anuncios de Meta Quest que incluían el Meta Quest Pro, pero para los jugadores lo más importante es la integración con Xbox.

Si bien es cierto que Meta está siendo muy cautelosa en cuanto a los plazos de lanzamiento, sí sabemos una cosa: podrás conectar tu mando de Xbox a la Quest 2 y jugar en la enorme pantalla virtual de la Quest.

También sabemos que necesitarás una suscripción a Game Pass Ultimate para que esto funcione, por supuesto, y aunque jugarás a los juegos de Xbox basados en la nube en RV, no estarás jugando realmente a las versiones de RV de esos juegos. Estarán en dos dimensiones, como si estuvieras jugando en tu televisor. Aun así, la idea es impresionante y habrá que verla en funcionamiento para poder juzgarla.

En cuanto a los plazos, es una incógnita. Meta dice que aún no está preparada para anunciar cuándo estará disponible Xbox Cloud Gaming a través de la Meta Store, pero que espera poder compartir más información con los jugadores y los propietarios de Meta Quest 2 más pronto que tarde.

Xbox Cloud Gaming no ha sido la única novedad en materia de juegos que se ha anunciado. También llegarán a la tienda de Meta Quest versiones especiales de Among Us, Marvel's Iron Man VR, etc. De hecho, ya puedes actuar con tu Meta Quest 2.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.