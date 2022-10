Todos los juegos de Meta Quest 2 anunciados en Meta Connect

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante el evento Meta Connect, la compañía reveló una serie de nuevos juegos que llegarán específicamente para el casco Meta Quest 2.

El Quest 2 es uno de los cascos de RV más populares del momento y no es de extrañar que se añadan varios juegos fantásticosa la biblioteca.

Aquí tienes un resumen de los que merece la pena ver:

Marvel's Iron Man VR

Pronto podrás ponerte los auriculares de Meta Quest 2 y lucir la emblemática armadura de Iron Man. Viajarás por el mundo y te enfrentarás a un hacker y a su ejército de drones. Este juego está siendo creado por Camouflaj y Endeavor One junto con Sony Interactive Entertainment y Marvel Entertainment. Se dice que será un juego divertido para los fans de Marvel, con un montón de referencias que disfrutarán.

Población: One Sandbox

Population One lleva ya un tiempo en el mercado y ha demostrado ser un juego de RV multijugador muy popular. Sin embargo, está a punto de mejorar en diciembre, con el lanzamiento de Population: One Sandbox. Esto dará a los jugadores la posibilidad de crear su propio contenido con un sandbox que incluye todo tipo de cosas como una base lunar, un pueblo vikingo y mucho más.

Among Us VR

Si te encantó Among Us, te alegrará leer que Among Us VR se acerca rápidamente. Además, va a ser agradablemente asequible. Si lo precompras ahora, también podrás obtener un objeto de bonificación dentro del juego.

Como antes, el objetivo es colaborar con tu equipo para seguir navegando por el espacio o traicionar a todos y alegar completa ignorancia. Among Us VR admite hasta 10 jugadores y si has jugado al juego original la versión VR te resultará muy familiar.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Capítulo 2: Retribución

The Walking Dead: Saints & Sinners es una salida impresionante en el universo de The Walking Dead. Pronto habrá una continuación en la que podrás volver a la Nueva Orleans infestada de caminantes y escabullirte mientras buscas un botín.

Se dice que este segundo viaje será más peligroso y que los recursos también serán escasos, lo que aumentará la emoción. También está el peligro añadido del Hachero:

"El Hachero es alguien a quien tendrás que enfrentarte y es parte de la razón por la que nuestro juego se llama Retribution", dice Mark Domowicz, director de juego de Chapter 2: Retribution en Skydance Interactive. "Como habrás supuesto, tendrás que usar tu cerebro para averiguar cómo manejar este nuevo nivel de amenaza. De hecho, es un gran ejemplo de cómo está evolucionando nuestra jugabilidad para Chapter 2. El nivel de desafío en todo el juego ha aumentado tanto en escala como en variedad, y no podemos esperar a ver cómo nuestros Turistas van a manejar lo que les estamos lanzando."

Behemoth

Del equipo detrás de The Walking Dead: Saints & Sinners llega otro juego ambientado en un nuevo y sombrío mundo. Está construido desde cero para la RV y promete algunas aventuras de supervivencia. Skydance Interactive afirma que el juego se ha construido utilizando elementos que ha aprendido sobre lo que significa luchar por tu propia supervivencia en la RV. Esto debería hacerlo interesante.

