Cómo reembolsar una partida en el Meta Quest 2

(Pocket-lint) - Si has comprado un juego para tu Meta Quest 2 y te arrepientes después de la compra, hay buenas noticias, ya que puedes solicitar un reembolso.

Hay muchos juegos buenos para Meta Quest 2, pero a veces es difícil saber si te va a gustar algo antes de probarlo. Al igual que con los juegos comprados en Steam, Meta tiene una política de reembolso de juegos bastante buena. Así que en algunos casos es posible obtener un reembolso y recuperar el dinero que tanto te costó ganar. Quédate con nosotros para saber cómo.

¿Cumples los requisitos de la política de reembolso?

Para poder solicitar el reembolso de tu Quest 2, primero tienes que cumplir los requisitos necesarios. Si no los cumples, lo más probable es que no puedas hacerlo. Para ser elegible necesitas:

Haber utilizado el juego o la aplicación durante menos de dos horas en total

Solicitar el reembolso dentro de los 14 días siguientes a la compra

Cómo solicitar el reembolso de tu Quest 2

Para solicitar el reembolso, el primer paso es abrir la aplicación en tu smartphone. Inicie la aplicación Meta Quest en su teléfono Android o en un iPhone de Apple para comenzar. A continuación, sigue estos pasos:

Haz clic en el botón de menú en la parte inferior derecha de la aplicación Desde allí, haz clic en el botón de configuración Luego busca la opción de historial de compras Haz clic en ella y busca el juego que quieres reembolsar Haz clic en él y deberías ver una opción para "solicitar el reembolso".

En este punto, es posible que el juego o la aplicación no sean elegibles para un reembolso, si no es así, puedes enviar tu solicitud y esperar la respuesta.

Una vez que hayas solicitado el reembolso, ya no podrás utilizar el juego y pueden pasar hasta siete días antes de que se apruebe tu solicitud. Sin embargo, puedes comprobar en la configuración del historial de compras el estado de tu solicitud en cualquier momento.

Si se aprueba la solicitud de reembolso, recibirás el dinero a través del mismo método que utilizaste para comprar. Esto puede añadir más tiempo al proceso de reembolso, dependiendo del proveedor de servicios de pago.

Solicitar el reembolso de un juego regalado

También es posible solicitar el reembolso de un juego regalado en tu Quest 2.

Si un amigo te ha comprado un juego que no funciona correctamente o no lo estás disfrutando, puedes solicitar su reembolso. Sin embargo, tendrás que cumplir los mismos criterios que para un reembolso. Así, no debes haberlo usado más de dos horas y debes solicitar el reembolso en menos de 14 días desde la compra original.

Si solicitas el reembolso de un juego regalado y se aprueba, los fondos se devolverán a la persona que te envió el regalo en primer lugar.

Para solicitar el reembolso de un regalo, abre la aplicación Meta en tu teléfono y sigue estos pasos:

Pulsa el botón de menú en la parte inferior derecha de la aplicación Desde allí, haz clic en el botón de configuración Pulsa en gestionar regalos y selecciona la opción "canjeado" Busca la aplicación o el juego que quieres reembolsar y haz clic en él Haz clic en "solicitar reembolso"

Al igual que con la solicitud de reembolso de los juegos que has comprado, pueden pasar hasta siete días para que se procese la solicitud y más tiempo para que se devuelva el dinero al regalador.

¿Qué ocurre si se deniega el reembolso?

A veces puede ocurrir que te denieguen el reembolso o que te encuentres fuera del plazo porque te has olvidado de solicitar la devolución y han pasado los 14 días.

Si crees que te mereces un reembolso porque has comprado un juego que simplemente no funciona o está lleno de bugs y otros problemas, entonces puede que aún tengas una vía que explorar. Si te encuentras atascado, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Meta aquí y solicitar ayuda.

Para más información, consulta la Política de reembolso de contenidos de Meta Quest/Rift.

