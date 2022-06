Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta ha presentado una visión de lo que podría ser el futuro de los auriculares con un concepto de auriculares delgados utilizados para el entrenamiento.

La empresa ha publicado una página en su sitio web titulada "The impact of the Metaverse" (El impacto del metaverso) y en ella ha afirmado que está "...construyendo cosas increíbles para el metaverso". Entre esas cosas se incluye la tecnología para ayudar a conectar a la gente con nuevas experiencias virtuales. Esas experiencias incluyen la formación inmersiva, como permitir a un cirujano practicar una intrincada cirugía en realidad virtual.

En el vídeo que acompaña a este artículo, vemos a un cirujano en prácticas que lleva un auricular futurista mucho más elegante que el Meta Quest 2 e incluso parece mucho más avanzado que el Project Cambria.

Junto con el casco, también llevan unos diminutos dispositivos con aspecto de dedal en todos los dedos, presumiblemente para rastrear las yemas de los dedos y traducir los movimientos a la RV.

Es probable que se trate de versiones más avanzadas de los guantes hápticos que la empresa ha mostrado anteriormente. Aunque está claro que son mucho más futuristas y es poco probable que se hagan realidad en un futuro próximo.

Naturalmente, esto es sólo un anticipo de lo que podría ser el futuro de la RV y el metaverso, y no algo que la compañía vaya a producir por el momento. Por lo que podemos ver, el objetivo es crear experiencias diversas para todos, formación para los empleados, experiencias educativas para los estudiantes y aventuras inmersivas que nos ayuden a escapar de la realidad.

Desde luego, nos entusiasma un futuro de RV ágil, sin cables ni ataduras que restrinjan los movimientos, y un seguimiento en tiempo real de las manos y los dedos para tener una sensación "real" del mundo de la RV. Se avecinan cosas emocionantes.

Escrito por Adrian Willings.