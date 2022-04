Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como parte de su Quest Gaming Showcase anual, Meta ha revelado que hay un nuevo e interesante juego que llegará a su headset Quest 2: un título multijugador de Ghostbusters VR.

El juego tiene un rápido tráiler pre-renderizado que pretende dar una idea del tipo de travesuras cooperativas que podría ofrecer, y que puedes ver a continuación.

nDreams, el estudio de desarrollo que está detrás del proyecto, tiene cierta experiencia en RV tras crear Far Cry VR: Dive Into Insanity, una experiencia que te llevaba al mundo del emblemático villano de Far Cry 3, Vaas.

Sin embargo, este nuevo juego será más ambicioso, entre otras cosas porque se podrá jugar online con amigos en su nuevo escenario de San Francisco.

Al parecer, habrá una campaña bastante larga que se podrá jugar en solitario o con amigos, y no habrá ningún tipo de modo competitivo, lo que nos parece interesante. Sin embargo, tendremos que esperar para saber más, ya que el tráiler no contiene ningún juego real que podamos distinguir.

Además, no incluye ni siquiera una fecha de lanzamiento, por lo que es posible que tengamos que esperar un poco antes de que se pueda jugar. Cuando esto ocurra, sólo será en el Quest 2 de nueva generación, no en el Quest original.

Escrito por Max Freeman-Mills.