Disfruta de fantásticos juegos de misiones con hasta un 50% de descuento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si posee un auricular Meta Quest y ha estado esperando una ganga, ahora es el momento, ya que hay algunas ofertas que vale la pena considerar durante los próximos días.

En Meta Quest Store (anteriormente conocida como Oculus Store) hay una venta de Black Friday desde ahora hasta el 28 de noviembre con descuentos de hasta el 50 por ciento .

Como cubrimos el otro día, actualmente puede obtener un Quest 2 con un cupón de £ 50 / $ 50 en varios lugares, incluido Amazon. Si prefiere tener algunos juegos, actualmente puede obtener un Quest 2 con un crédito de juego de £ 50 / $ 50 directamente desde el sitio oficial.

A continuación se muestran algunos de nuestros juegos favoritos de la venta. Los que hemos probado son los que recomendamos encarecidamente.

Arizona Sunshine: ahorre un 38% Arizona Sunshine es uno de nuestros juegos de realidad virtual favoritos y es muy divertido. Aún más atractivo con un descuento. Ver oferta

Superhot VR: ahorra un 20% Superhot VR es como ningún otro juego de realidad virtual que hayas jugado antes. Totalmente agradable y ahora una auténtica ganga también. Ver oferta

Creed: Rise to Glory: ahorra un 41% Comienza tu juego y ponte en forma al mismo tiempo mientras boxeas en el universo Rocky. Un gran juego con descuento para campeones. Ver oferta

Trover Salva el Universo: ahorra un 41% Trover Saves the Universe ciertamente no es para los pusilánimes. Pero es divertidísimo. ¿Esperarías algo menos de los creadores de Rick y Morty? Ver oferta

Be sure to check the rest of the store for even more deals as there are plenty of games on offer.