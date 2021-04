Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Oculus, propiedad de Facebook, ha anunciado que albergará el primer "Oculus Gaming Showcase" en abril, que contará con "imágenes nunca antes vistas de algunos juegos inéditos y algunas sorpresas en la tienda". Aquí le mostramos cómo ver el escaparate en línea, además de qué esperar del evento.

El Oculus Gaming Showcase comenzará a las 3 p.m. PT del 21 de abril de 2021.

Aquí hay algunas horas locales diferentes como referencia:

Oeste de EE. UU .: 3 p.m. PT

3 p.m. PT Este de EE. UU .: 6:00 p.m. ET

6:00 p.m. ET Londres: 23:00 h

23:00 h París: 12:00 h (22 de abril)

12:00 h (22 de abril) Tokio: 7 a. M. (22 de abril)

7 a. M. (22 de abril) Delhi: 3: 3 a. M. (22 de abril)

3: 3 a. M. (22 de abril) Beijing: 6 a. M. (22 de abril)

Oculus Gaming Showcase se transmitirá en Twitch , Facebook y YouTube. Incorporaremos el flujo de arriba cuando esté disponible.

Facebook se ha burlado de que escucharemos a los desarrolladores de Cloudhead Games, Ready At Dawn e ILMxLab, y compartirán noticias relacionadas con Pistol Whip, Lone Echo II y Star Wars: Tales from the Galaxys Edge. Se espera que el evento solo digital presente una serie de anuncios sobre los juegos de Oculus VR.

Tenga en cuenta que Oculus tiene uno de los mejores sistemas de realidad virtual disponibles. El Oculus Quest 2 también es uno de los auriculares VR más asequibles. No necesita cables y no necesita una PC para funcionar, pero aún así incluye suficiente hardware en su interior para jugar algunos de los mejores juegos de realidad virtual. La realidad virtual inalámbrica es gloriosa y te brinda mucha libertad. Otros aspectos destacados como el seguimiento manual, el seguimiento de adentro hacia afuera (lo que significa que no hay sensores externos), las cámaras de paso y un sistema guardián inteligente hacen que Quest 2 sea increíblemente divertido.

Excelentes imágenes, excelente audio y la capacidad de conectarse y reproducir más con Oculus Link hacen que Quest 2 sea aún más especial.

Escrito por Maggie Tillman.