¿Hay un Oculus Quest Pro en el horizonte?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No ha pasado mucho tiempo desde que se lanzó Oculus Quest 2, pero ahora parece que puede haber indicios de que llegará un nuevo auricular más potente en algún momento.

Durante una sesión de Instagram AMA (Ask Me Anything), el vicepresidente de realidad virtual y aumentada de Facebook, Andrew Bosworth se burló de la posible existencia de un Oculus Quest Pro nuevo y mejorado.

Cuando un observador publicó una pregunta que decía "¿Por qué Oculus no puede hacer un visor de 600 $ y poner las mejores especificaciones como Quest Pro 3, etc. por favor?" Bosworth respondió diciendo "Quest Pro, ¿eh? Interesante", antes de guiñar un ojo a la cámara.

Aunque esta no es una confirmación sólida de un nuevo auricular, no es descabellado creer que es una posibilidad. Después de todo, parece que Oculus Quest 2 ha tenido bastante éxito.

Como era de esperar, teniendo en cuenta que es una de las formas más convenientes de jugar algunos juegos de realidad virtual geniales sin la necesidad de una PC dedicada para juegos o la molestia de las cámaras de seguimiento externas.

A pesar de eso, el Quest 2 no tiene el último y mejor procesador Qualcomm Snapdragon bajo el capó y podría mejorarse mucho con un hardware más moderno.

La adición de hardware más sofisticado es otra pregunta que también surgió en la sesión de AMA. Cuando otro usuario preguntó sobre la posibilidad de una tecnología de seguimiento ocular en el futuro, Bosworth dejó en claro que Facebook lo había estado investigando durante algún tiempo. También dijo que "... es algo que encajaremos en algunos auriculares futuros" y señaló que podría usarse para "... mejorar drásticamente el rendimiento al representar solo cosas que están en el campo de visión de la fóvea".

Ciertamente interesante.

Con la reciente confirmación por parte de Sony de los auriculares PSVR 2 , parece que la competencia también se está calentando. Lo que significa que hay muchas razones para que Facebook no se duerma en los laureles. También ofrece a los desarrolladores de juegos un incentivo para seguir produciendo más contenido en el futuro.

Escrito por Adrian Willings.