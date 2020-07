Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si tienes un Oculus Quest y disfrutas jugando con amigos pero siempre te ha resultado difícil , entonces hay buenas noticias, ya que Oculus está trabajando en una actualización para cambiar eso.

En una publicación reciente en el blog , la compañía escribió acerca de cómo "busca constantemente formas de mejorar la experiencia del usuario ...", una de ellas es la incorporación de fiestas públicas y una función conocida como "Viajar juntos".

Esta es una nueva característica que permite a los amigos crear grupos y pasar de manera rápida y fácil a los juegos sin que cada miembro del grupo tenga que iniciar manualmente el juego y volver a conectarse en el lobby.

Solo un puñado de juegos son compatibles en este momento. Estos incluyen Echo VR, Racket: Nx, Synth Riders, Eleven Table Tennis, Elven Assassin, Epic Roller Coasters, Arizona Sunshine, Cloudlands 2, Spaceteam VR, Ironlights, Multiverse y Pro Putt de Topgolf.

Con suerte, veremos más de este tipo de mejora de la experiencia del usuario en el futuro también.

Travel Together no es el único punto culminante de esta actualización. Public Parties está diseñado para que sea más fácil para las personas hacer amigos al jugar con nuevos jugadores también. Puedes crear una fiesta de hasta ocho personas a la que puedan unirse amigos y extraños y luego pasar el rato juntos y chatear en realidad virtual o jugar juegos con Travel Together.

Oculus también hace que sea más fácil encontrar a tus amigos de Facebook en la plataforma. Si inicia sesión en Oculus con su cuenta de Facebook, ahora puede encontrar fácilmente amigos en la plataforma o limitar quién puede encontrarlo de esa manera si lo prefiere. Por supuesto, hacerlo podría significar que verá más anuncios de Oculus cuando inicie sesión en Facebook en otro lugar, pero al menos tendrá amigos con los que jugar.