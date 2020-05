Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ha pasado un año desde que Oculus Quest comenzó a enviarse. Los populares auriculares VR sin cables han funcionado bien en ese momento y ahora están viendo algunas excelentes actualizaciones para hacer las cosas aún más interesantes.

A fines de 2019, Oculus anunció que el Quest iba a obtener auriculares con capacidades de seguimiento manual. En ese momento, era solo una característica experimental en la que tenía que optar. Ahora la compañía ha anunciado que se está moviendo hacia el lanzamiento general, lo que significa que estará más ampliamente disponible.

Esta es una actualización brillante para un auricular VR ya fantástico, ya que no requiere compras adicionales o periféricos adicionales para funcionar. Es simplemente una actualización de software que permite que las cámaras de seguimiento de adentro hacia afuera monitoreen el movimiento de sus dedos en lugar de los controladores.

La compañía también ha dicho que también aceptará títulos de terceros con capacidades de seguimiento manual a finales de este mes. Esto significa que deberíamos ver más y más juegos en los que puede ir sin controlador en un futuro próximo.

Ya puede interactuar con los menús de usuario y navegar con las manos, pero pronto también podrá jugar a numerosos juegos. Esta diversión comenzará juegos como The Curious Tale of the Stolen Pets , Waltz of the Wizard y Elixir que estarán disponibles a finales de este mes.

Junto con esta actualización, Oculus también está mejorando el sistema guardián de los auriculares. Esto es lo que se usa para configurar su espacio de juego y mapear un área segura para jugar. Ahora ese sistema se está mejorando con "Playspace Scan", que se dice que ayuda a detectar objetos y obstáculos que pueden interponerse mientras juega. También podrás personalizar los colores del sistema de advertencia Guardian pronto.

Estas actualizaciones vienen junto con la interesante noticia de que uno de los mejores juegos de Quest, Beat Saber, está obteniendo 20 mapas nuevos, 10 de los cuales tendrán soporte de 360 grados y 10 con soporte de un solo sable. Mientras tanto, uno de nuestros juegos de realidad virtual favoritos, Superhot VR , aparentemente ha vendido 2 millones de copias en todo el mundo. ¡Nos encantaría ver el seguimiento manual en ese!