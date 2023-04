HTC evoluciona constantemente su línea de cascos de realidad virtual, con una gama en expansión que incluye tanto cascos de realidad virtual para empresas como dispositivos de consumo.

La empresa es conocida por fabricar algunos dispositivos de gama alta conectados a un PC, como el HTC Vive Pro 2, pero en CES 2023 presentó el Vive XR Elite independiente.

¿Estará HTC creando por fin un competidor del Meta Quest 2? Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber.

¿Qué es el Vive XR Elite?

El HTC Vive XR Elite es un casco de realidad virtual todo en uno que parece diseñado para hacerlo todo.

Bajo el capó, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon XR2, la misma plataforma que utilizan Meta Quest 2 y Pico 4. Pero, al igual que esas otras gafas, tiene un diseño más compacto que las anteriores. Pero al igual que esos otros cascos, también es compatible con PC, por lo que puedes acceder a una gran cantidad de contenido PCVR a través de Steam o HTC Viveport. También puedes transmitir contenido al casco desde tu smartphone Android. Así que es muy versátil.

Pero esa versatilidad también se manifiesta de otras formas, porque Vive XR Elite no es solo para realidad virtual. Este casco está diseñado tanto para RV como para RM, con la realidad ampliada en mente.

En otras palabras, no es solo para jugar, sino para ver contenidos en privado, experiencias sociales, usos de productividad y mucho más.

Como casco autónomo, HTC Vive XR Elite está diseñado para ser portátil y cómodo. HTC afirma que es superligero y cómodo, además de estar inteligentemente equilibrado con la batería situada en la parte trasera que le sirve de contrapeso.

A diferencia de otros cascos de realidad virtual, éste tampoco tiene la habitual correa para la cabeza en la parte superior. Por lo tanto, se adapta a una mayor variedad de usuarios y de peinados. Ya no tendrás que despeinarte durante tu estancia en la RV.

La batería de la parte trasera está curvada para mayor comodidad, pero este diseño también es interesante en otros aspectos. Se puede cambiar en caliente, así que puedes seguir usando el casco con sólo cambiar la batería por otra que se esté cargando.

HTC afirma que la batería dura unas dos horas, aunque se puede conseguir más tiempo transmitiendo contenido PCVR, ya que es menos intensivo para el propio casco. También tiene una capacidad de carga rápida de 30 vatios a través de la carga USB-C.

Diseño modular y actualizable

El HTC Vive XR Elite está diseñado para ser personalizable de algunas maneras útiles. Una de ellas es la opción de quitar la batería por completo y luego conectar brazos adicionales a los que puedes enchufar alimentación USB-C en su lugar. Esto significa que puedes usarlo con una fuente de alimentación y en más lugares.

Estos brazos se extienden alrededor de la cabeza y la sujetan de forma cómoda para que haya menos presión en la parte frontal de la cara. En este modo, puedes usar Vive XR Elite de forma similar a Vive Flow.

En esta configuración, también se puede transportar en una funda similar a la del Vive Flow. Pero esto significa que el Vive XR Elite se puede utilizar para ver programas en Netflix o tener una experiencia de visualización más personal en cualquier lugar que desee.

El casco también es modular en algunos aspectos. HTC dice que hay un ecosistema de accesorios en expansión para Vive XR Elite que estará disponible a lo largo del año. Se trata de actualizaciones opcionales para el casco que incluyen módulos de seguimiento ocular y facial. Estos no se incluyen de serie, lo que significa que no tienes que preocuparte por tu privacidad, pero tienes la opción de actualizarlos si lo deseas.

Pantalla Vive XR Elite

Naturalmente, la parte más importante de un casco de realidad virtual es la pantalla.

El HTC Vive XR Elite no va a decepcionar, con una pantalla LCD 4K (2K x 2K por ojo), con 1200ppi y una frecuencia de refresco de 90 Hz. HTC afirma que ha minimizado el efecto de puerta de pantalla y que este casco tiene un campo de visión de 110 grados. Sobre el papel, las especificaciones son interesantes.

Sin embargo, una de las características más interesantes son las dioptrías integradas. Si llevas gafas, te alegrará saber que puedes ajustar la configuración para no tener que llevarlas puestas para ver en RV. Las dioptrías se pueden ajustar manualmente para obtener una imagen nítida sin problemas, e incluso funciona con astigmatismo.

Además, hay un deslizador IPD ajustable manualmente y un sensor integrado para que puedas asegurarte de que tienes la configuración perfecta para tus ojos.

Los mismos mandos que Vive Focus 3

HTC ha adoptado una mentalidad de "si no está roto, no lo arregles" para los mandos de Vive XR Elite. Utiliza los mismos mandos que Vive Focus, lo cual no es malo, ya que están bien equilibrados y diseñados para adaptarse cómodamente a la mano, con botones ergonómicos y sensores táctiles.

Vive XR Elite tiene cuatro cámaras de campo de visión de seguimiento amplio junto con un sensor de profundidad y una cámara RGB en la parte delantera, así que tienes una buena mezcla de cámaras de RV y RM para tener en cuenta lo que sea que estés haciendo.

HTC afirma que el seguimiento de las manos se puede añadir a las aplicaciones y experiencias de RV, por lo que debería haber algunos controles basados en gestos fáciles de usar, como el Meta Quest 2.

HTC ha diseñado Vive XR Elite para que resulte cómodo de muchas maneras. Las cámaras del casco incluyen cámaras de paso que, según dicen, son lo bastante buenas como para ver el texto de tu teléfono mientras llevas puesto el casco. Se acabaron los días en los que había que luchar con el casco y los cables para quitárselo y ver el mundo que te rodea.

¿Cuáles son las especificaciones de Vive XR Elite?

Las especificaciones oficiales de los auriculares Vive XR Elite son:

Resolución de 1920 x 1920 píxeles por ojo (3840 x 1920 píxeles combinados), frecuencia de actualización de 90 Hz, campo de visión de 110 grados.

Rango IPD de 54 a 73 mm

6 DoF Inside-out Tracking con cuatro cámaras de seguimiento, cámara RGB de 16 MP, sensor de profundidad, sensor G, giroscopio y sensor de proximidad

Se recomienda un espacio de juego de 10x10m

Procesador Qualcomm Snapdragon XR2 integrado

128 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM

Conectividad Bluetooth 5.2 + BLE y Wi-FI 6E

Lanzamiento de Vive XR Elite

El HTC Vive XR Elite está disponible para pre-pedido hoy y comenzará a enviarse en febrero de 2023.

El paquete incluye los auriculares, dos mandos y una base para la batería y se vende al siguiente precio: