Se filtra el próximo casco de RV autónomo de HTC

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - HTC ha estado ocupada con bromas sobre un nuevo casco de realidad virtual en Twitter durante un tiempo, pero ahora podríamos tener más información en forma de filtración.

En octubre de 2022, la compañía mostró un poco del nuevo dispositivo con el eslogan "Go small or go home" (hazlo pequeño o vete a casa), y luego mostró otro pequeño fragmento del casco, pero no dio más información.

Ahora parece que se ha filtrado parte del diseño y las especificaciones del nuevo casco de realidad virtual a través del YouTuber Brad Lynch (alias SadlyItsBradley).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Según Lynch, estas filtraciones provienen de fuentes de la cadena de suministro y, aunque no hay un nombre oficial para el nuevo auricular, hay algunas características interesantes que se han filtrado.

En primer lugar, este futuro casco de HTC parece tener un diseño similar al del HTC Vive Flow, pero también tiene capacidades de RV independientes similares a las del Vive Focus 3.

En el vídeo, el YouTuber habla del auricular y muestra renders basados en imágenes del nuevo auricular que han tenido que ser oscurecidas para proteger la fuente.

El auricular en sí se parece mucho al Flow, pero se dice que tiene cuatro cámaras de seguimiento, así como otra para las vistas de paso. También es un casco de 6DoF (seis grados de libertad) con capacidades de RV independientes. Por lo tanto, quizás se acerque más a un competidor del Quest 2 que a los esfuerzos anteriores de HTC.

Curiosamente, el nuevo casco utiliza los mismos mandos que el Vive Focus 3, pero es claramente diferente en varios aspectos.

El llamado "Flowcus" (nombre de Bradley, no de HTC) tiene lentes tipo pancake para ayudar a su diseño delgado y ligero, así como dos pantallas de 1.920×1.920 píxeles con una frecuencia de refresco de 120 Hz.

Lo más interesante es que se dice que lo último de HTC es modular (al igual que el HTC Vive Cosmos), lo que significa que no sólo se podrán acoplar módulos (como rastreadores oculares), sino también convertirlo en "modo gafas" para una visión casual. También existe la posibilidad de que estos auriculares utilicen el procesador Snapdragon XR2 Gen. 2, aunque tendremos que esperar a la información oficial al respecto.

Esperamos cosas buenas, pero habrá que esperar a las actualizaciones oficiales de HTC.

Escrito por Adrian Willings.