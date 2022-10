HTC Vive se burla de un nuevo dispositivo de RV "más pequeño"

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - HTC Vive ha estado muy ocupado. No parece que haya pasado mucho tiempo desde que la compañía lanzó el PCVR HTC Vive Pro 2, el Vive Focus 3 centrado en los negocios y el Vive Flow independiente.

Ahora ha recurrido a Twitter para anunciar algo nuevo.

O te haces pequeño o te vas a casa. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) 6 de octubre de 2022

Una imagen de lo que parece la lente de unas gafas de sol ha sido publicada en Twitter junto con la etiqueta "Go small or go home".

¿Significa esto que HTC Vive está prestando atención a lo que Meta está haciendo con sus diversos dispositivos de RV y se está preparando para lanzar algo pequeño, ligero y portátil?

Por el momento hay muy poco que decir y la compañía no está dando mucho de sí. De hecho, como muestra un usuario, incluso si coges la imagen y subes el brillo todo lo que obtienes es un "buen intento" y un descarado pulgar hacia arriba que aparece en la esquina:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dicho esto, HTC Vive se ha estado preparando para esto. En un correo electrónico enviado a Pocket-lint al respecto, la compañía habló de lo que ha estado haciendo hasta ahora:

"El año pasado, por estas fechas, presentamos la primera evolución de nuestro proyecto Proton, VIVE Flow, unas ligeras gafas de realidad virtual inmersiva. En el CES presentamos el VIVE Wrist Tracker, el primer rastreador interno para un auricular todo en uno, en el MWC estrenamos nuestra nueva solución privada 5G, G-Reign, e incluso transmitimos experiencias PCVR a nuestro auricular VIVE Focus 3 a través de una red inalámbrica superrápida. Desde entonces, hemos ampliado el ecosistema de VIVE Focus 3 con complementos de seguimiento ocular y facial".

Dado que Meta va a desvelar nuevos dispositivos en la Meta Connect 2022, será interesante ver también lo que viene de HTC Vive. Por ahora solo tenemos que esperar y ver.

Escrito por Adrian Willings.