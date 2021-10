Cómo ver el evento de lanzamiento de HTC Vive Flow

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En agosto, HTC presentó una marca comercial para una pantalla montada en la cabeza llamada "Vive Flow". Ahora, la compañía está adelantando un evento que tendrá lugar el 14 de octubre para revelar más.

En los últimos días, HTC ha estado publicando una serie de imágenes crípticas que insinúan la revelación. Estos han incluido fotos relajantes de estilo de vida que incluyen a alguien sentado en un sofá con palomitas de maíz, una dama sentada en una pose de yoga y alguien leyendo un libro en la cama.

El evento, conocido como "Go with the Flow" está programado para suceder en cuestión de días y sin duda será una observación interesante. Después de todo, por un lado, tenemos las pistas sobre una nueva pantalla montada en la cabeza en la aplicación de marca registrada, pero también tenemos a HTC mostrando un recipiente que posiblemente no podría contener un casco de realidad virtual completo .

Alvin Wang Graylin, presidente de HTC Vive en China, también tuiteó que la compañía anunciará "grandes novedades en un paquete pequeño" y que el dispositivo puede "acceder desde VR, PC, Mac o teléfono".

¿Eso significa que finalmente obtendremos un auricular independiente de HTC para competir con el Oculus Quest 2 ? Tuvimos un adelanto de este potencial en abril con el Vive Air , pero luego se dijo que era solo un dispositivo conceptual y que en realidad no se lanzaría.

El Vive Focus 3 es lo más cercano que tenemos a esa oferta hasta ahora, pero al estilo clásico de HTC, es un auricular caro dirigido principalmente a usuarios comerciales. ¿Están las cosas a punto de cambiar con un dispositivo más centrado en el consumidor? ¿Y son esos auriculares realmente el primer intento de la compañía con gafas AR?

El Go with the Flow tendrá lugar el 14 de octubre. Puede visitar el sitio web oficial para agregarlo a su calendario u obtener un recordatorio por correo electrónico.

El evento está programado para tener lugar a las 11 a. M. EDT, es decir, a las 4 p. M. BST, 5 p. M., CEST y 8 a. M., Hora del Pacífico.

Esperamos que se transmita en el sitio oficial, pero también puede verlo en realidad virtual con EngageVR .