Cómo ver el evento de lanzamiento de HTC ViveCon VR

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El evento ViveCon de HTC se llevará a cabo hoy 11 de mayo con la promesa de que se darán a conocer algunos auriculares VR y más.

La compañía ha estado bromeando sobre varias cosas durante un tiempo, incluida la promesa de uno o dos nuevos auriculares . Y después de anunciar recientemente el rastreador facial Vive y los rastreadores Vive mejorados , HTC ciertamente está en una buena racha.

Ahora, con el anuncio de la conferencia magistral de ViveCon, la empresa ha dejado claro que se trata de un anuncio comercial:

"Presentamos las novedades. Siéntese en primera fila en el evento de realidad virtual del año cuando HTC VIVE presenta los innovadores auriculares, software y plataformas de realidad virtual para llevar su experiencia a otro nivel".

Así que ahora todo lo que queda por hacer es sintonizarnos y ver la revelación.

HTC afirma que ViveCon será "... el evento de realidad virtual más importante del año", por lo que claramente no querrá perderse eso. Especialmente si eres fanático de los auriculares anteriores de HTC.

Para poder mirar, primero deberá registrarse aquí . La ventaja de hacerlo es que tendrá la oportunidad de ganar un auricular HTC VR, lo que sin duda es una razón para quedarse atascado.

El evento ViveCon comenzará hoy, martes 11 de mayo, a las 17:00 BST. En su zona horaria, eso significa lo siguiente:

Nueva York - 12:00 EST

San Francisco - 9:00 PDT

Taiwán - 12:00 CST

Europa - 18:00 CEST

Australia - 02:00 AEST

Todo el evento está programado para durar dos días, pero esperamos que los anuncios de auriculares se realicen temprano el primer día.

Es importante registrarse para verlo tan pronto como pueda, ya que el registro se cerrará antes de que comience el evento.

Aunque HTC no ha anunciado oficialmente lo que se muestra en ViveCon, ha dicho que revelará los auriculares. Además, una filtración anterior ha sugerido que la compañía anunciará Vive Pro 2 y Vive Focus 3 Business Edition de gama alta. Los primeros auriculares son para consumidores y los segundos para usuarios empresariales.

No sabemos mucho más más allá de eso, pero cubriremos las noticias a medida que sucedan. Lamentablemente, una cosa que sí sabemos es que el HTC Vive Air no se anunciará como se pensaba anteriormente. Se pensaba que este auricular independiente previamente filtrado llegaría pronto, pero la compañía ha dejado en claro que este auricular es solo un concepto y no un dispositivo que se está lanzando (todavía).

Escrito por Adrian Willings.