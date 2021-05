HTC Vive Pro 2 y los auriculares Vive Focus 3 independientes presentados

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante su evento Vivecon, HTC ha revelado dos cascos de realidad virtual. El Vive Focus 3 centrado en los negocios y el "mejor en su clase" PCVR HTC Vive Pro 2.

Desafortunadamente, no hay señales de un competidor de Oculus Quest 2 , pero estos auriculares recién anunciados ciertamente no son nada para olfatear.

Panel IPS LCD de conmutación rápida con 2448 x 2448 píxeles por ojo (4896 x 2448 en total)

Frecuencia de actualización de 120 Hz y campo de visión "verdadero" de 120 grados

Configuración de lentes de doble pila con diseño de subpíxeles RGB

Ajuste de IPD de 57 a 72 mm

Es probable que el HTC Vive Pro 2 complazca a muchos de los fanáticos de los auriculares HTC Vive originales. Aparentemente, la compañía está volviendo a sus raíces de crear los mejores dispositivos de realidad virtual tanto para jugadores de PC como para usuarios de B2B.

A primera vista, se le perdonará por pensar que la compañía simplemente ha revelado los mismos auriculares, y que el Vive Pro 2 se parece mucho a su predecesor . Eso no es nada malo, ya que el HTC Vive Pro original era un auricular fantástico, por lo que ahora la compañía ha tomado las bases brillantes de eso y lo ha mejorado.

El resultado es un visor de realidad virtual que promete tener una pantalla "mejor en su clase" con la resolución más alta hasta la fecha, con un total de 4896 x 2448 píxeles (en comparación con los 2880 x 1600 píxeles del Vive Pro original). Esa pantalla usa un panel de conmutación rápida LCD IPS con un diseño de lente de doble pila que usa dos lentes (para cada ojo) que redirigen la imagen para un campo de visión más amplio.

Esto le permite a HTC afirmar que tiene un campo de visión "verdadero" de 120 grados donde los usuarios tendrán un punto óptimo más grande y una visión más realista del mundo que los rodea que con otros auriculares.

El alto número de píxeles, combinado con el panel LCD y el subpíxel RGB, significa que el HTC Vive Pro 2 no debería tener prácticamente ningún efecto de puerta mosquitera y ofrecer algunas de las imágenes más impresionantes hasta la fecha. Sin embargo, eso tendrá un precio, ya que claramente necesitará una máquina de juego robusta para ejecutar los auriculares a esa resolución.

Sin embargo, HTC dice que ha trabajado con Nvidia y AMD en "Display Stream Compression", lo que significa que Vive Pro 2 aún puede ejecutarse con máquinas más antiguas a través de DisplayPort 1.2. Si su PC puede ejecutar el Vive Pro original, también puede administrar el Vive Pro 2. Aunque quizás no con la máxima resolución y frecuencia de actualización.

Otros aspectos destacados del Vive Pro 2 incluyen la compatibilidad con el adaptador inalámbrico Vive, Facial Tracker y Vive Tracker 3.0 que permiten el seguimiento de "cualquier cosa", incluido el seguimiento de cuerpo completo.

HTC dice que el HTC Vive Pro 2 también funcionará con los controladores Knuckle de Valve, así como con los propios controladores de la empresa.

El Vive Pro 2 se vende en dos formas:

Solo los auriculares (para los actualizadores que ya poseen HTC Vive o Vive Pro): los pedidos anticipados para este se abrirán el 11 de mayo y los pedidos se enviarán el 3 de junio. Si llega temprano, puede obtenerlo a un precio con descuento de £ 659, $ 749 o € 739.

Kit completo que incluye los auriculares, la estación base 2.0 y los controladores Vive Wand v2, disponible el 4 de junio por £ 1,299, $ 1399 o € 1399.

Procesador Snapdragon XR2

4896 x 2448 píxeles (el doble que el Quest 2)

Frecuencia de actualización de 90 Hz con la promesa de que no habrá imágenes fantasma

Diseño de lente de doble pila con FOV de 120 grados, IPD de 57 mm a 72 mm

Protectores faciales y baterías reemplazables

Junto con el Vive Pro 2, HTC también ha revelado el Vive Focus 3 independiente. Este es otro auricular VR independiente de la compañía diseñado para uso comercial y un seguimiento del Vive Focus Plus.

Este visor de realidad virtual inalámbrico tiene mucha de la misma tecnología de pantalla que el Vive Pro 2 con una pantalla que es capaz de 2.5K por ojo y el mismo diseño de lente y panel LCD también. Es decir, imágenes nítidas y agradables a la vista, pero en un formato portátil.

El Vive Focus 3 utiliza el procesador Snapdragon XR2 de Qualcomm y ha sido optimizado para funcionar al máximo rendimiento el mayor tiempo posible. Aunque vale la pena señalar que tiene una frecuencia de actualización de 90Hz en comparación con los 120Hz del Vive Pro 2, el Focus 3 debería ser un kit impresionante.

Está diseñado para negocios y visualización de realidad virtual con una construcción que está hecha de una aleación de magnesio liviana que lo hace más fuerte, más liviano y más duradero también. El auricular tiene una batería extraíble que se dice que dura 2 horas, con una carga del 50% en 30 minutos para un impulso si lo necesita o la opción de comprar más baterías para que siga funcionando.

También hay nuevos controladores Vive Focus que ofrecen baterías integradas que se pueden cargar con USB-C y que pueden durar hasta 15 horas de uso.

El Vive Focus 3 tiene cuatro cámaras de seguimiento de adentro hacia afuera. Al igual que otros auriculares, esas cámaras permiten un fácil seguimiento del movimiento de los usuarios, pero HTC dice que los datos se almacenan en los auriculares, se cifran y se mantienen privados.

Es esta postura de privacidad lo que significa que es poco probable que HTC lance el Vive Focus 3 (u otro auricular) como una alternativa de Quest 2 para el consumidor promedio. Como la tecnología de los auriculares no es barata y la compañía dice que no puede competir con los precios de Oculus con los auriculares Quest 2, ya que Facebook puede tratar al usuario final como el producto y recuperar valor vendiendo anuncios. Algo que HTC no hará.

Sin embargo, para los negocios, el Vive Focus 3 debería ser una excelente opción con varios servicios Vive disponibles para que los usuarios lo aprovechen al máximo. Existe la tienda de aplicaciones Vive Business con múltiples aplicaciones y programas de numerosos proveedores para brindar los servicios adecuados. Además de Vive Sync, que permite cosas como PowerPoint en realidad virtual y salas de reuniones virtuales. También obtienes seis meses gratis con los auriculares.

HTC ve grandes cosas para la realidad virtual en el mundo empresarial, y el uso actual ya muestra grandes mejoras de eficiencia y reducción de costos con cosas como diseño, capacitación y educación. El futuro de la realidad virtual es ciertamente interesante.

El Vive Focus 3 estará a la venta el 27 de junio de 2021 por £ 1,060. Descubra más aquí .

Escrito por Adrian Willings.