Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La cuenta oficial de Twitter de HTC Vive ha estado provocando varias cosas en los últimos días con tomas de primer plano de un producto y pistas crípticas como " Es tu movimiento ". Estos aparentemente sugieren que algo nuevo está en proceso.

Uno de esos Tweets recientes es aún más interesante:

Si amplía y observa de cerca esta imagen, verá una fecha que sugiere que descubriremos más sobre esto el 10 de marzo:

Un usuario señaló en Twitter que la imagen se parece mucho a una parte de un producto que ya existe. El módulo de seguimiento de labios que apareció en 2019 .

Mientras tanto, Alvin Wang Graylin, presidente de Vive en China, ha confirmado que algo vendrá en 2021. Durante una entrevista con un canal de YouTube llamado TeliportMe, Grayling habló sobre los planes de HTC para este año:

"Creo que hemos dicho en el pasado que lanzaremos un nuevo AIO [todo en uno] este año ... Creo que es nuestro independiente de próxima generación, tendremos uno este año, será un gran producto ".

Más allá de eso, Grayin no dijo mucho más. Ciertamente, no hay detalles sobre cuál sería ese nuevo producto. Sin embargo, una cosa que sí dijo fue que los nuevos auriculares podrían no ser lo que la gente espera: "... no creo que lo posicionaría como un competidor de Quest ..."

Esto es ciertamente una lástima, ya que Oculus Quest 2 es sin duda un fuerte competidor para los mejores auriculares VR del mercado gracias a la conveniencia del seguimiento interno, la libertad inalámbrica y la capacidad de jugar juegos PCVR también.

HTC lanzó el Cosmos Elite en 2020, pero aparentemente fue recibido con una cálida recepción por parte del público y la compañía ha estado bastante tranquila desde entonces.

Con suerte, averiguaremos más mañana.

Escrito por Adrian Willings.