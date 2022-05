Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El director general de Meta, Mark Zuckerberg, compartió recientemente un vídeo de demostración del próximo casco de"realidad virtual" de gama alta de Meta: Proyecto Cambria.

Aunque no ha revelado el casco en sí, sí ha revelado la capacidad del casco de hacer un passthrough de alta resolución y a todo color, lo que significa que podrás interactuar con objetos virtuales superpuestos a tus entornos de la vida real. En otras palabras, es un casco de RV que puede ofrecer una experiencia de realidad mixta (RM). Las funciones de RM aprovechan la plataforma Presence de Meta, que se presentó el pasado otoño. Los actuales auriculares Quest sólo pueden mostrar contenidos en escala de grises, pero Project Cambria cuenta con sensores de imagen de mayor resolución.

¿El resultado? El mundo real puede parecer más real dentro de los auriculares. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Project Cambria.

ProjectCambria es un casco de realidad mixta

En Connect 2021, la conferencia anual de desarrolladores de Meta, su director general, Mark Zuckerberg, reveló por primera vez que su empresa está preparando un nuevo casco telefónico.

Llamado Project Cambria, se espera que sea una actualización del Oculus Quest 2, de un año de antigüedad, pero no un auricular de reemplazo. Se espera que ofrezca una experiencia de realidad mixta mejorada. Facebook aún no ha mencionado el precio ni la fecha exacta de lanzamiento, más allá de 2022, pero Zuckerberg lo calificó de "completamente nuevo" y en el "extremo superior del espectro de precios".

Se supone que incluye características de última generación que Facebook no puede incluir en la gama Quest.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el próximo auricular de Meta...

Durante una llamada de ganancias en mayo de 2022, el CEO Mark Zuckerberg dijo que el objetivo del Proyecto Cambria es reemplazar eventualmente "su computadora portátil o configuración de trabajo". Dijo que Cambria cuenta con cámaras orientadas hacia el exterior y permite la realidad mixta en lugar de experiencias de realidad virtual completas. Según los informes, la gente de Meta's Reality Labs ha descrito el dispositivo como un "portátil para la cara".

Se espera que Project Cambria cuente con funciones de seguimiento facial y ocular, así como con una óptica más compacta. Meta ha dicho que incluye cámaras que pueden transmitir vídeo de alta resolución a todo color a las pantallas del casco. La segunda generación de auriculares de RV inalámbricos no requiere un PC, y ofrecerá experiencias de juego de RV de alta gama a un precio asequible.

Dicho esto, Protocol probó el Project Cambria y dijo que la calidad de vídeo producida por los sensores del casco es similar a la de un "vídeo doméstico de calidad decente".

Meta compartió recientemente un vídeo de dos minutos y medio en el que se habla de su Plataforma de Presencia, y en el que se aprecia el amplio abismo existente entre los auriculares Quest y Cambria en cuanto a capacidades.

Hay que tener en cuenta que el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, también ha revelado en Twitter que una actualización del SDK que se producirá próximamente incluirá "el conjunto completo de herramientas de la Plataforma de Presencia impulsadas por la percepción de la máquina y la IA: Passthrough, Spatial Anchors, Scene, Interaction and Voice SDKs, y nuestra recientemente actualizada API de seguimiento de manos".

Fecha de lanzamiento de Project Cambria: En algún momento de septiembre de 2022

Al parecer, Meta está desarrollando Project Cambria junto con otros tres cascos de realidad virtual,

SegúnThe Information, Meta tiene previsto lanzarlos todos de aquí a finales de 2024. Todos ellos forman parte de la misión metaversa de Meta. El primero de estos cascos es el Proyecto Cambria. Debería debutar en septiembre. The Information describe Cambria como un casco autónomo de realidad virtual y mixta de gama alta para trabajar a distancia y no para jugar.

Coste de Project Cambria: EnEstados Unidos, probablemente 799 dólares o más

Cuando se lance, se espera que Project Cambria cueste alrededor de 799 dólares o más.

Estas son las principales noticias, rumores y filtraciones del Project Cambria hasta la fecha:

Mark Zuckerberg ha compartido un breve vídeo de demostración en el que muestra algunas de las capacidades del próximo casco de realidad virtual de gama alta de Meta, Project Cambria.

Meta, la empresa antes conocida como Facebook, está desarrollando nuevo hardware, incluyendo cuatro auriculares de realidad virtual, algunos de los cuales podrían llegar este año.

Durante su participación en Connect 2021, la conferencia anual de desarrolladores de Facebook, su director general, Mark Zuckerberg, reveló que su empresa está preparando un nuevo casco de realidad virtual.

