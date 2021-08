Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Facebook, la empresa matriz de Oculus y sus auriculares de realidad virtual (VR), anunció una nueva función que ahora permitirá a los usuarios conectarse digitalmente en un espacio similar a una sala de juntas, todo en realidad virtual. Con el nombre de Horizon Workrooms , la función es gratuita para cualquier persona que posea un Oculus Quest 2 y permitirá que colegas y amigos colaboren en un espacio tridimensional que se parece mucho a una oficina moderna de WeWork.

La compañía se refiere a una tecnología como esta como el "metaverso" y ve un futuro en el que la gente común pasa horas de su día completamente inmersos en espacios digitales rodeados de otras personas "reales" pero virtuales.

Facebook espera que puedan "redefinir la forma en que trabajamos" y "tener mejores conversaciones que fluyan de forma más natural". Si bien eso puede parecer una posibilidad remota en este momento considerando el ritmo letárgico de la adopción masiva de realidad virtual dentro de la corriente principal, quién sabe si pronto comenzaremos a ver a los gigantes de Silicon Valley ordenando cientos, si no miles, de unidades de realidad virtual para enviar a los empleados en un esfuerzo por promover el trabajo "presencial" de forma remota.

Una de las características más interesantes de Horizon Workrooms es que no se requiere que el entorno sea completamente personal en realidad virtual. Facebook dice que, si bien actualmente solo se admite a 16 usuarios para trabajar en realidad virtual, Workrooms admite hasta 50 personas en total, siempre que las 34 restantes se unan como una videollamada estándar con un auricular normal con micrófono que no sea de realidad virtual. Esta combinación de algunas personas representadas como avatares 3D en vivo y otras como una llamada de Zoom tradicional en una pantalla virtual puede resultar útil para los miembros de los equipos que desean participar pero que no necesariamente poseen o quieren usar un visor de realidad virtual todo el día.

Otras características incluyen Workrooms que le permiten compartir una transmisión en vivo de la pantalla de sus computadoras a través de una llamada con todos, soporte para audio espacial e incluso el uso de los sistemas de seguimiento de manos y rostros Oculus Quest 2 para mostrar un teclado virtual y trackpad debajo de su avatar 3D. .

Andrew Bosworth, el principal ejecutivo de realidad virtual de Facebook, dijo que cree que "podría ser la aplicación de realidad virtual más intensa que existe". En el anuncio inicial, Facebook afirma que han estado "usando Workrooms para colaborar aquí ... y creemos que es una de las mejores formas de trabajar si no pueden estar físicamente juntos".

Actualmente, Horizon Workrooms se encuentra en una versión beta abierta y gratuita para todos los propietarios de Oculus Quest 2 en todo el mundo.

