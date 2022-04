EE ofrecerá en exclusiva las gafas AR Nreal Air en el Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - EE se adentra en el mundo virtual al confirmar que lanzará las gafas de realidad aumentada Nreal Air en el Reino Unido.

Las Nreal Air ofrecen un diseño similar al de unas gafas de sol, que cuando se emparejan con la aplicación para smartphones Nreal Nebula pueden ofrecer experiencias de RA en movimiento.

Aprovechando la última conectividad 5G de EE, podrás obtener una pantalla virtual de hasta 201 pulgadas para disfrutar de los contenidos de una forma totalmente nueva.

Piensa en el Nreal Air como en un cine portátil, algo que puedes ponerte para disfrutar de juegos o películas en una pantalla más grande, justo en tu línea de visión, en lugar de verlo en tu teléfono. Por supuesto, también necesitarás la conexión por cable a tu teléfono.

Dentro de las gafas Nreal Air hay un par de pantallas OLED para poner el contenido justo delante de tus ojos, mientras que hay dos altavoces de "oído abierto". En lugar de conectarlos a tus oídos, escucharás el audio que sale de las gafas para que no estés totalmente aislado.

Por supuesto, existe la opción de utilizar otros accesorios, como un mando de juegos, con el teléfono, por lo que hay toda una gama de posibilidades disponibles.

Hay un par de modos diferentes compatibles con Nreal Air: Air Casting te permite reflejar la pantalla de tu teléfono en una pantalla mucho más grande a través de las gafas, mientras que el modo MR Space lleva las cosas un paso más allá en la realidad mixta y te permitiría, por ejemplo, abrir varias pantallas grandes en un espacio virtual para que puedas ver dos cosas a la vez.

Las Nreal Air seguirán el movimiento de tu cabeza, admitirán lentes graduadas e incorporarán también un micrófono.

Lo que no harán estas gafas es aceptar cualquier entrada visual del mundo que te rodea: no hay cámaras, así que no hay soporte para superposiciones aumentadas o controles gestuales.

EE ha dicho que el precio se revelará cuando se acerque el momento del lanzamiento, "a finales de esta primavera". Por supuesto, intentaremos ofrecerte un resumen completo de la experiencia que obtendrás tan pronto como podamos, pero puedes registrar tu interés en el sitio web de EE.

Escrito por Chris Hall.