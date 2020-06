Bose cierra la división AR después de un experimento fallido de Frames

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La firma estadounidense de audio Bose ha cerrado toda su división de realidad aumentada y las aplicaciones lanzadas para sus gafas de sol Frames y sus auriculares con tecnología AR pronto dejarán de funcionar.

Es la última compañía que tiene dificultades para atraer el interés del consumidor en la tecnología AR : Magic Leap es otra víctima reciente, junto con varias startups más pequeñas.

Sin embargo, a diferencia de esos, la tecnología de Bose se centró en AR de audio en lugar de visual. Sus gafas de montura , por ejemplo, tenían sensores AR y auriculares incorporados que podían informarle sobre direcciones, etc., desde un teléfono conectado a través de Bluetooth.

Lamentablemente, esa funcionalidad se eliminará de los dispositivos en las próximas semanas, aunque Bose utilizará los sensores de otra manera, para que sean más receptivos. Y parece que los propietarios aún podrán usarlos para escuchar música.

Los auriculares AR volverán naturalmente a ser auriculares estándar.

"Bose AR no se convirtió en lo que imaginamos", dijo un portavoz de Bose para Protocol .

"No es la primera vez que nuestra tecnología no se puede comercializar de la manera que planeamos, pero sus componentes se utilizarán para ayudar a los propietarios de Bose de una manera diferente. Estamos bien con eso. Porque nuestra investigación es para ellos, no para nosotros ".

Bose está pasando por una importante reestructura en este momento tal como está. Cerró todas sus tiendas minoristas en el Reino Unido, Europa, América del Norte, Australia y Japón a principios de este año.