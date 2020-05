Apple Glasses: ¿Cuál es la historia hasta ahora sobre los auriculares AR de Apple?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Durante al menos una década, Apple ha estado trabajando en tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual.

Sabemos esto gracias a las declaraciones de la compañía, las predicciones de analistas, numerosas solicitudes de patentes y el interés de Apple en hacer crecer su plataforma ARKit para aplicaciones y juegos de AR. También ha contratado expertos en AR / VR , y ha adquirido múltiples compañías de AR / VR. Súmelo todo, y la rumorología sugiere que Apple podría estar desarrollando unos auriculares que admitan AR e incluso VR.

Supuestamente tiene una unidad de investigación secreta compuesta por cientos de empleados que trabajan en múltiples prototipos de auriculares con realidad virtual y aumentada. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre este producto, incluso cuándo llegará.

Esto es difícil de precisar debido a informes contradictorios, aunque las últimas predicciones dicen 2022. En julio de 2019, DigiTimes afirmó que Apple detuvo el desarrollo de todos sus auriculares. El equipo que desarrolló los prototipos se disolvió en mayo y se reasignó a otros productos. Al mismo tiempo, se afirma que Apple trasladó a Kim Vorrath, un ejecutivo de software, a la división de auriculares de realidad aumentada para llevar "orden" al equipo.

La contratación de Vorrath indica que Apple no ha matado a su equipo de auriculares AR, como se pensaba anteriormente. También se han encontrado referencias a un auricular AR en iOS 13 , supuestamente con nombre en código Garta. El código en la última versión de Xcode indica además que Apple está desarrollando un auricular AR. Incluso hay referencias a dispositivos de prueba con nombre en código.

Bloomberg afirmó erróneamente que Apple tenía el objetivo de terminar el trabajo en un casco de realidad aumentada para 2019, para un lanzamiento en 2020.

Y después de haber afirmado anteriormente que, según los informes, los auriculares entrarán en producción en masa a finales de 2019 y podrían lanzarse a principios de 2020, el analista de Apple Ming-Chi Kuo ahora sugiere (mayo de 2020) que no se lanzarán hasta 2022 como muy pronto.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre Apple Glasses y lo que podrán hacer si alguna vez salen al mercado ...

9to5Mac dijo que Apple está trabajando en AR estéreo en iOS que admite una experiencia AR montada en la cara. Ha estado en pruebas internas con dos dispositivos Apple (con nombre en código Luck and Franc) y un dispositivo de terceros, llamado HoloKit, que es un kit de auriculares AR de cartón. Según los informes, las aplicaciones AR estéreo pueden funcionar en "modo retenido" (AR normal) o en un "modo desgastado" cuando se usan con un dispositivo externo como un auricular.

Todavía no está claro si las gafas inteligentes de Apple serán unos auriculares AR o unos auriculares AR / VR. Podría ser el mismo proyecto o dos proyectos diferentes. También se desconoce si en realidad son "gafas inteligentes" o auriculares con micrófono. El respetado analista de Apple, Ming-Chi Kuo, espera que las gafas AR se presenten como un accesorio de iPhone, descargando informática, redes, etc., al iPhone, como Daydream de Google.

Bloomberg dijo que Apple está desarrollando un producto AR con una pantalla, procesador y un nuevo "rOS" o sistema operativo. Supuestamente, rOS se basa en iOS. Según los informes, Apple también está desarrollando un chip de "sistema en un paquete" para este auricular AR. Está considerando usar paneles táctiles, activación por voz y gestos con la cabeza para el control de entrada. También se están considerando salas virtuales y reproducción de video de 360 grados.

Los últimos informes afirman que Apple está trabajando en un potente auricular AR / VR que cuenta con una pantalla de 8K para cada ojo. Está libre de una computadora o teléfono inteligente y debería funcionar tanto con aplicaciones VR como AR. Este auricular se puede conectar a una "caja dedicada" a través de una tecnología inalámbrica de alta velocidad y corto alcance llamada WiGig de 60 GHz. Cuenta con un procesador Apple de 5 nanómetros y se asemeja a una torre de PC.

Toda la tecnología se integrará en el auricular y la caja.

El CEO de Apple, Tim Cook, dijo que la tecnología no existe para crear gafas AR de una manera de calidad. "Pero hoy puedo decirles que la tecnología en sí misma no existe para hacer eso de una manera de calidad", explicó. "La tecnología de visualización requerida, además de poner suficiente material alrededor de su cara, existen grandes desafíos con eso. El campo de visión, la calidad de la pantalla en sí, aún no está ahí".

Tenga en cuenta que en 2016 también dijo : "AR puede ser realmente genial ... Hemos invertido y seguimos invirtiendo mucho en esto. Estamos a la altura de AR a largo plazo ... Creo que AR es grande y profundo. Esta es una de esas cosas enormes que miraremos hacia atrás y nos maravillaremos al comienzo ".

Apple ha contratado a varios empleados con experiencia en tecnología AR / VR, incluido el profesor de ciencias de la computación Doug Bowman , quien dirigió el Centro de Interacción Humano-Computadora de Virginia Tech. Se centra en el diseño de interfaz de usuario tridimensional. Apple también contrató empleados que han trabajado en el equipo HoloLens de Microsoft y en Lytro, una compañía que trabaja en una cámara VR.

Apple también contrató a Zeyu Li , quien se desempeñó como ingeniero principal de visión por computadora en Magic Leap, como "Ingeniero Senior de Algoritmo de Visión por Computadora". Otro empleado es Yury Petrov , un ex científico investigador de Oculus, propiedad de Facebook, que ahora se desempeña como "científico investigador" en Apple. El experto en realidad aumentada Jeff Norris también se unió a Apple en abril de 2017 como gerente sénior. Trabajó en la NASA.

En mayo de 2018 , Apple contrató a Sterling Crispin , quien desarrolló una aplicación de pintura para auriculares VR móviles llamada Cyber Paint. En diciembre de 2018, contrató al ex diseñador senior de Tesla y Microsoft HoloLens, Andrew Kim. También está el fundador de Jaunt VR, Arthur van Hoff, quien se unió a Apple como arquitecto senior en abril de 2019. Tenga en cuenta que el equipo de gafas / auriculares AR de Apple tiene cientos de otros empleados.

Apple no solo ha contratado expertos en AR / VR, sino que también ha adquirido empresas que se especializan en esta área. En 2017, compró Vrvana , una compañía que desarrolló un casco de realidad mixta llamado Totem. Alrededor de ese tiempo, también compró Akonia Holographics , una compañía que fabrica lentes para gafas inteligentes AR. Apple también compró PrimeSense, una empresa de detección de cuerpos en 3D con sede en Israel, en 2013.

Otras compañías que compró incluyen Metaio, Faceshift, Emotient , Flyby Media y RealFace.