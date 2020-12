Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A medida que se acerca el momento del lanzamiento, aparecen más detalles sobre la última salida de la serie Medal of Honor.

Medal of Honor: Above and Beyond es un nuevo juego de Respawn Entertainment creado para la realidad virtual. Otra aventura potencialmente fantástica en la Segunda Guerra Mundial por parte de los desarrolladores detrás de Apex Legends, Titan Fall y más.

Originalmente se estableció como exclusivo para Oculus, pero ahora está disponible en Steam con una nota de que admitirá los auriculares HTC Vive , Oculus Rift o Valve Index y contará con elementos para un solo jugador y multijugador.

Como si la promesa de una nueva campaña para un jugador de Medal of Honor no fuera lo suficientemente emocionante, parece que también hay mucho que promocionar en el modo multijugador. Habrá cinco modos multijugador diferentes en los que quedarse atascado, incluidos Domination, Deathmatch, Team Deathmatch, Blast Radius (una versión explosiva de King of the Hill) y el modo Mad Bomber. Respawn dice que podemos esperar docenas de mapas para jugar y una variedad de armas auténticas para explotar también.

Esperamos cosas buenas de esta nueva Medalla de Honor. Especialmente desde que el director del estudio, Vince Zampella, trabajó en los juegos originales de Medal of Honor antes de pasar a cofundar Infinity Ward y poner en marcha Call of Duty hacia una increíble popularidad. Ahora que ha vuelto a dar nueva vida a Medal of Honor, los resultados deberían ser algo especial.

Medal of Honor: Above and Beyond estará disponible el 11 de diciembre a través de Steam o Oculus Store .

Escrito por Adrian Willings.