El portátil plegable de Samsung con un trackpad virtual sale a la luz en una patente

(Pocket-lint) - Samsung es todo un referente en cuanto a teléfonos plegables, pero parece que un portátil plegable podría formar parte de la línea de la compañía en el futuro.

Cuando se trata de teléfonos plegables, Samsung es quizás el líder del mercado, pero la idea de un portátil plegable es aún más interesante. Una patente parece demostrar que la empresa lleva un par de años trabajando en ese concepto: se registró por primera vez en 2020, pero acaba de publicarse el 22 de noviembre.

En esa patente vemos un portátil con una pantalla continua que se puede doblar por la mitad. La mitad superior actúa como la pantalla de un portátil tradicional, pero la mitad inferior podría utilizarse como continuación o como una pantalla totalmente independiente. Cabe destacar que la pantalla parece envolver un teclado físico, creando una especie de trackpad virtual que sustituye al físico que estamos tan acostumbrados a ver en los portátiles hasta la fecha.

A primera vista, el conjunto se parece un poco a un ASUS ZenBook Pro Duo, pero lo que lo hace tan diferente es que hay una sola pantalla - ASUS utiliza dos paneles diferentes que simplemente se presentan uno encima del otro.

Sin embargo, no es la primera vez que oímos hablar de una empresa que trabaja en un portátil plegable. Se rumorea que Apple tiene planes similares a principios de 2022, con un MacBook plegable sugerido por el analista de pantallas Ross Young.

Esta patente en particular no entra en especificaciones concretas, por supuesto, y siempre es importante recordar que las patentes no se convierten necesariamente en productos que podamos comprar. Sin embargo, un portátil plegable parece el siguiente paso lógico para una empresa que ya está perfeccionando sus habilidades de flexión en el mundo de los teléfonos inteligentes.

Escrito por Oliver Haslam.