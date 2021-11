Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Justo a tiempo para las vacaciones, se puede comprar una nueva Chromebook de bajo costo en el Reino Unido.

El verano pasado, Samsung presentó su último Chromebook: el Galaxy Chromebook Go . Primero se lanzó en los EE. UU., En julio, y AT&T vendió una variante LTE un mes después. Ahora, Samsung está lanzando el Galaxy Chromebook Go LTE en el Reino Unido. Cuesta £ 399 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento incorporado.

Es una computadora portátil de 14 pulgadas que pesa 1,45 kg. Samsung dijo que tiene una batería que puede durar hasta 12 horas con una sola carga. Se envía con un cargador USB-C de 45 W y viene con una gama de puertos que incluyen dos USB-C y un USB 3.1, así como un conector de audio de 3,5 mm y una ranura para tarjeta microSD.

Otras características incluyen una CPU Intel Celeron N4500 con gráficos Intel UHD, una cámara HD de 720p, parlantes estéreo y soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

Claro, con ese tipo de especificaciones, no vas a hacer muchas cosas intensas, pero las Chromebook no son exactamente máquinas de juego de alta resistencia. Están diseñados para navegar por la web, ver videos de YouTube, revisar su Gmail y descargar una mezcolanza de aplicaciones web y aplicaciones de Android. Para ese tipo de tareas, el Galaxy Chromebook Go es una máquina ideal.

