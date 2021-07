Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha lanzado una computadora portátil Chrome OS de nivel de entrada que cuesta $ 299 en los EE. UU.

Llamado Galaxy Chromebook Go, ahora está disponible para comprar en el sitio web de Samsung y en otros lugares. En el lanzamiento, el modelo Wi-Fi es su única opción, pero Samsung planea ofrecer un modelo LTE también en las próximas semanas. Ambas versiones cuentan con una pantalla HD de 14 pulgadas 1366 x 768, procesador Intel Celeron N4500, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable mediante microSD).

Claro, con ese tipo de especificaciones, no vas a hacer muchas cosas intensas, pero los Chromebook no son exactamente máquinas de juego de alta resistencia. Están diseñados para navegar por la web, ver videos de YouTube, revisar su Gmail y descargar una mezcolanza de aplicaciones web y aplicaciones de Android. Para ese tipo de tareas, el Galaxy Chromebook Go es una máquina ideal.

La computadora portátil ChromeOS de Samsung también incluye una batería de 5480 mAh que debería durar 12 horas con una sola carga. En términos de puertos, incluye un puerto USB-A 3.2, dos puertos USB-C, un conector para auriculares y un lector de tarjetas microSD. Sinceramente, este tipo de hardware es el más adecuado para niños, viajeros y navegadores web ligeros. Para ellos, el Galaxy Chromebook Go tiene mucho para satisfacer sus necesidades.

¿Qué Apple MacBook es mejor para ti? ¿MacBook Air o MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 16 Julio 2021

La mejor parte es que no cuesta un brazo y una pierna. Para ver cómo se compara con otros Chromebooks principales disponibles, consulte nuestra guía: