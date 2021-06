Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Habiendo esperado por primera vez un anuncio en abril en Galaxy Unpacked, el Samsung Galaxy Book Go ahora es oficial.

Entonces, ¿por qué más adelante en la línea? Eso tiene que ver en parte con el conjunto de chips de la computadora portátil , Snapdragon 7cx Gen 2 de Qualcomm, que se anunciará en las últimas etapas de mayo.

El Galaxy Book Go es el modelo de nivel de entrada de Samsung en su gama de portátiles, con un precio que lo refleja, desde £ 399 en el Reino Unido , $ 349 en los EE . UU., Actuando como una alternativa de Windows a los Chromebooks igualmente asequibles.

No es la primera vez que vemos a Samsung incursionar con Qualcomm en sus computadoras portátiles, el Galaxy Book S anterior (y más caro) tenía el Snapdragon 8cx en el interior, pero es la primera aparición de un 7cx Gen 2 en cualquier dispositivo.

Dependiendo de su punto de vista, eso podría significar algunos problemas, ya que Windows y Qualcomm no funcionan tan bien. El Galaxy Book Go es una plataforma basada en ARM que ejecuta Windows 10 S, lo que significa que solo tendrá que descargar aplicaciones aprobadas de la Tienda Windows, no archivos .EXE completos.

Pero como computadora portátil para usar como procesador de texto y plataforma de navegación, tiene sentido. Hay una pantalla Full HD de 14 pulgadas para mantener su atención, y aunque el peso de 1.38 kg no es el superligero por debajo de 1 kg que puede encontrar en otros lugares, lo que no ahorra en peso lo hará en el precio de venta.

Además, las dos variantes de Galaxy Book Go ofrecerán navegación sobre la marcha gracias a la compatibilidad 4G / LTE. El modelo base cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que el modelo avanzado duplica la RAM a 8 GB, pero mantiene la misma capacidad de almacenamiento, lo que también le costará un aumento del precio inicial del 25 por ciento.

¿Cuándo es el Black Friday de 2021? Las mejores ofertas del Black Friday en EE. UU. Estarán aquí Por Maggie Tillman · 7 Diciembre 2020 Ah, es la temporada de nuevo. ¡La temporada de rebajas navideñas!

Escrito por Mike Lowe.