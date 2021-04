Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El 28 de abril tendrá lugar un evento Galaxy Unpacked , cuando se espera que Samsung revele una variedad de portátiles Galaxy Book, incluido el Galaxy Book Pro . El último producto que se rumorea es el Galaxy Book Go, el dispositivo básico de la gama.

De hecho, el Go es tan económico en términos de precio (se rumorea que ronda los $ 350) que es realmente un portátil con Windows que busca hacerse cargo de los asequibles Chromebooks.

¿Cómo es esto posible? Bueno, en parte se debe a la arquitectura. En el interior, se espera que el Galaxy Book Go se envíe con el procesador Snapdragon 7C de Qualcomm. No es la primera vez que vemos a Samsung incursionar con Qualcomm en las computadoras portátiles: el Galaxy Book S anterior (y más caro) tenía el Snapdragon 8CX en su interior .

La cosa es que Windows y Qualcomm no funcionan tan bien. Como Go será una plataforma basada en ARM, estará diseñada para ejecutarse sin problemas con Windows 10 S, lo que significa que tendrá que descargar aplicaciones aprobadas solo de la Tienda Windows, no archivos EXE completos desde cualquier lugar. Eso es algo limitante, pero para un tipo de máquina de procesador de texto económico es perfectamente aceptable, y eso, creemos, será el ángulo completo del Galaxy Book Go.

Por otro lado, irónicamente, ya hemos visto el Snapdragon 7C en el Acer Chromebook Spin 513 , un formato que tiene mucho sentido porque, al ser un Chromebook, no hay limitaciones para Chrome OS, a diferencia de Windows.

Lanzado de la manera correcta, y a este precio que se rumorea, podemos ver al Galaxy Book Go causando sensación en ciertos sectores. Más como lo conocemos el 28 de abril.

Escrito por Mike Lowe.