Las PC con Windows 10 con capacidad 5G llegarán a Sprint, Verizon, EE

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Qualcomm ha anunciado las redes / operadores telefónicos que ofrecerán PC con Windows 10 con Qualcomm Snapdragon y capacidad 5G.

En los EE. UU., Verizon y Sprint ofrecerán las PC 5G "Always on, Always Connected" y EE en el Reino Unido. El propietario del Reino Unido de O2, Telefónica, también figura en la lista, por lo que también podrían venir a O2.

Pero aparte de los nombres de las propias redes, los detalles son bastante escasos. No se menciona cuándo debutarán las PC 5G a través de los operadores, por ejemplo. O en qué planes de servicio se les podría ofrecer. O exactamente qué PC podrían ofrecerse.

Aunque, dado que hasta ahora solo hemos anunciado el Lenovo Yoga 5G basado en Snapdragon 8cx, podemos establecer la conexión de qué PC se puede ofrecer primero a través de estos proveedores.

Esperamos que se anuncien otras computadoras portátiles 5G más adelante en el año, posiblemente en Computex Taipei en junio.

Pero no olvidemos que la experiencia de usar PC basadas en Snapdragon (también conocido como Windows en ARM) es bastante complicada en la actualidad desde el lado de Windows con un rendimiento bastante promedio en comparación con los equivalentes de Intel y numerosos problemas de compatibilidad de aplicaciones.

Qualcomm ha estado ocupado lanzando anuncios que se habrían hecho en el Mobile World Congress cancelado. La semana pasada anunció su último módem 5G y antena para teléfonos inteligentes y ahora también ha proporcionado una lista más detallada de los teléfonos que se lanzarán con la última plataforma telefónica Snapdragon 865 5G.

"5G transformará la experiencia del usuario de PC", dijo Keith Kressin, vicepresidente senior y gerente general de computación y nube de borde en Qualcomm. "Las horas dedicadas a descargar o cargar archivos grandes serán cosa del pasado, con una conectividad ultra rápida que mejora flujo de trabajo, entretenimiento y más ".

Verizon

pique

EE

Swisscom

Telefonica

TIM

Transatel